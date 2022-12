A Serpente. Serial killer que inspirou série da Netflix vai ser libertado

Aos 78 anos Charles Sobhraj, que está ligado a 20 mortes, vai ser deportado para França. Na prisão, casou com a filha do advogado - 44 anos mais nova.

O serial killer A Serpente, que inspirou uma série transmitida na Netflix, vai ser libertado de uma prisão no Nepal após ter cumprido 19 anos de prisão no país. A libertação de Charles Sobhraj foi ordenada pelo Supremo Tribunal do Nepal e espera-se que regresse a França, por ter nacionalidade francesa.







Connie Jo Bronzich e do canadiano Laurent Carriere

Charles Sobhraj está ligado à morte de 20 turistas ocidentais na Índia e Tailândia ocorridos na década de 1970. Ficou conhecido como A Serpente por atrair os turistas e drogá-los, de forma a conseguir roubá-los e matá-los.Foi encontrado na Índia, onde foi condenado a uma sentença de duas décadas. No entanto, os anos passados na prisão de Deli foram recheados de luxo: Charles Sobhraj subornou os guardas com pedras preciosas e grandes quantias de dinheiro para que conseguisse ter regalias e dava até várias entrevistas a jornalistas ocidentais, nas quais não tinha qualquer problema em descrever todos os detalhes dos crimes.Estas entrevistas levaram à criação de várias séries e documentários, incluindo The Serpent, que demonstra a forma como os mochileiros que percorriam trilhos na Índia e Tailândia eram os seus principais alvos.Em 1986, deu uma festa na sua "ala de luxo" indiana e conseguiu escapar da prisão após drogar os guardas. Contudo, acabou por ser apanhado em Goa pouco depois.Depois de acabar de cumprir a pena, em 1997, regressou a Paris onde continuou a viver uma vida de luxo e cobrava muito dinheiro para dar entrevistas.Em 2003 decidiu voltar ao Nepal. Um jornalista fotografou-o ao pé do casino Katmandu e Charles Sobhraj voltou a ser preso, uma vez que sobre ele recaía um mandado de detenção pendente devido ao homicídio da norte-americana. Passado um ano, acabou por ser condenado a prisão perpétua.Em 2008, Charles Sobhraj acabou ainda por se casar na prisão com Nihita Biswas, uma nepalesa 44 anos mais nova e filha do seu advogado.Esta quarta-feira, o Supremo Tribunal do Nepal determinou que Charles Sobhraj devia ser libertado, uma vez que já tem 78 anos. O advogado e sogro explicou que "dentro de 15 dias vai ser deportado". "Da prisão vai ser enviado para uma cela no serviço de imigração" e de seguida, vai voltar a França.