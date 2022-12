Tiroteio em Paris: suspeito admite ódio 'patológico' a migrantes

O homem de 69 anos acusado do ataque que levou à morte de três membros da comunidade curda em Paris admitiu ter um ódio "patológico" a migrantes. Segundo os procuradores, o suspeito referiu que os tiros de sexta-feira tinham como objetivo final matar "estrangeiros não europeus".







REUTERS/Sarah Meyssonnier

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Depois de ser interrogado pela polícia William M. foi colocado numa ala psiquiátrica. Neste momento é acusado de ter disparado indiscriminadamente num centro curdo, o que levou à morte de três pessoas e deixou outras três gravemente feridas.William M. referiu à polícia que ficou "deprimido" e passou a ter pensamentos "suicidas" depois da sua casa ter sido assaltada em 2016 e que desde então o seu ódio aos estrangeiros "se tornou completamente patológico".Segundo o comunicado do gabinete do procurador de Paris o homem reformado terá, na sexta-feira, ido primeiro a Saint-Denis, um subúrbio perto de Paris conhecido por ter muitos imigrantes, para matar "não europeus". No entanto, encontravam-se poucas pessoas no local e, por isso, optou por ir ao centro curdo Ahmet-Kaya, onde acabou por realizar o ataque.William M. disse aos procuradores que estava ressentido com a comunidade curda uma vez que os seus membros envolvidos no conflito sírio "fizerem prisioneiros durante a sua luta contra o Estado Islâmico em vez de os matarem".Depois de disparar vários tiros indiscriminadamente, o homem foi preso, sem resistir. De seguida foi detido por suspeitas de assassinato, tentativa de homicídio e por agir com motivações racistas.O suspeito tem histórico de delitos ligados a motivações raciais, como um ataque a um acampamento de migrantes, e tinha sido libertado poucos dias antes do ataque.Este troteio ocorreu na manhã de sexta-feira e causou distúrbios na capital francesa na tarde de sexta-feira e no sábado. Os manifestantes provocaram incêndios de rua, partiram várias janelas de carros e entraram em confrontos com a polícia.A comunidade curda tem reforçado os seus apelos às autoridades francesas para uma maior proteção e os líderes da comunidade tiveram uma reunião com o chefe da polícia de Paris, no sábado.