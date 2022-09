Investigação SÁBADO. Bolseiros ficam sem apoio e pormenores exclusivos sobre irmãos terroristas

A não perder no programa Investigação SÁBADO desta noite, logo a seguir ao CM Jornal. Conheça ainda as suspeitas que recaem sobre os irmãos terroristas acusados em Portugal de pertencer ao Estado Islâmico.

Giulia, estudante da licenciatura de Línguas Aplicadas da Faculdade de Letras do Porto, teve de abandonar o quarto que ocupava na Santa Casa da Misericórdia do Porto. Quando entrou na universidade, no ano passado com média de 18 valores, recebeu uma bolsa de mérito ao abrigo do programa Filhos da Terra, que prometia o pagamento das propinas. Quando tentou renovar este apoio, em julho, surgiram os primeiros sinais que algo estava errado. Sem explicação, vários alunos ficaram sem o financiamento.





Além do caso destes jovens, odesta noite vai ainda dar a conhecer pormenores exclusivos da história dos irmãos iraquianos acusados de terrorismo em Portugal.Durante dois anos, Ammar e Yasir Ameen terão pertencido à Al Hisbah, a polícia da moralidade do Estado Islâmico em Mossul, no Iraque. Entre 2014 e 2016 foram responsáveis por raptos, agressões, castigos corporais e humilhações públicas de cidadãos iraquianos que não cumpriam a interpretação extremista do islão do grupo terrorista. Quando as forças armadas iraquianas iniciaram a reconquista de Mossul, fugiram para a Turquia e daí para a Grécia, onde se fizeram passar por refugiados. Acabaram por vir parar a Portugal, onde foram reconhecidos por um conterrâneo e denunciados às autoridades.Esta é a história dos seus dias de terror no Iraque ao serviço do Estado Islâmico, da viagem para Portugal, de como foram descobertos e de como foram acusados pelo Ministério Público de crimes de guerra e terrorismo – e de como um deles usou a alegada homossexualidade para se defender.Não perca, esta noite, pelas 21h30, na CMTV.