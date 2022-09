Luís Montenegro faz as malas e vai… "sentir Portugal"

O líder do PSD começa esta segunda-feira a cumprir uma promessa que fez no Congresso. Durante quase dois anos vai viver uma semana por mês em cada um dos distritos do continente e ilhas. Primeira paragem: Viseu, onde talvez até haja tempo para vindimar na quinta onde se prepara para lançar uma marca de vinho.