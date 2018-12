O militar envolvido no processo do furto das armas em Tancos é um furriel suspeito de fornecer informação privilegiada aos assaltantes chefiados pelo ex-fuzileiro João Paulino. A SÁBADO apurou que o militar em questão terá fornecido informação sobre as rondas de vigilâncias, a localização das armas e o trajecto a fazer entre os paióis e a vedação por onde entraram os ora arguidos no processo. Como a SÁBADO noticiou logo pela manhã, este furriel é um dos alvos da operação policial realizada esta segunda-feira, mas estará só a ser ouvido como testemunha.





De acordo com informações recolhidas pela

, entre os novos detidos está um indivíduo já referenciado como um dos autores do desaparecimento de pistolas " Glock " da PSP.

No decorrer da operação, a Polícia Judiciária deteve oito pessoas - os alegados autores materiais do furto - e realizou dezenas de buscas na zona Centro e Sul do País, por suspeitas de associação criminosa, furto, detenção e tráfico de armas, terrorismo internacional e tráfico de estupefacientes.Os civis serão serão presentes esta terça-feira a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa, no Campus de Justiça. Na operação, participaram três magistrados do Ministério Público e 85 investigadores.

Também esta segunda-feira, a SÁBADO divulgou que o ex-ministro da Defesa, Azeredo Lopes, vai ser chamado em Janeiro para prestar declarações no processo que investiga o furto e o posterior aparecimento das armas de Tancos. Segundo informações recolhidas pela SÁBADO, o Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP) já tem calendarizadas uma série de audições para o início do ano, entre as quais está a o ex-ministro.

Durante a audiência, o antigo governante será confrontado com a questão de ter tido conhecimento ou não de um memorando da Polícia Judiciária Militar que explicava uma operação de encenação que levou à recuperação das armas furtadas – como revelaram as declarações do seu chefe de gabinete, general Martins Pereira.

A 10 de Outubro, o primeiro-ministro, António Costa, garantiu, durante um debate quinzenal, que Azeredo Lopes não teve conhecimento do memorando. No dia seguinte, a SÁBADO publicou o referido memorando. Através do documento, conclui-se que a descoberta do armamento roubado foi encenada. Segundo o documento entregue em Novembro de 2017 pelo então director da PJM, coronel Luís Vieira, e o major Vasco Brazão, ex-porta-voz da PJM, o informador disponibilizou-se a entregar inicialmente "umas granadas" como prova de boa-fé. Se ao fim de alguns dias a PJM não "chamar a PJ", depois seria dada a localização do resto do material. Dois dias depois da investigação da SÁBADO, Azeredo demitiu-se.



As novidades da investigação desta segunda-feira levaram o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, a falar sobre aquela que tem sido uma das suas bandeiras. "O Presidente da República regista, com apreço, que, um ano e meio após o assalto a Tancos, passos significativos tenham sido hoje objeto de divulgação pública pela Procuradoria-Geral da República, no que respeita ao roubo das armas e outro equipamento militar", lê-se numa nota divulgada na página da Presidência da República. No mesmo comunicado, Marcelo relembrou que "continua a insistir na importância do cabal apuramento de factos e responsabilidades, quer quanto ao desaparecimento, quer quanto ao reaparecimento do referido armamento".



O furto do material militar, entre granadas, explosivos e munições, dos paióis de Tancos foi noticiado a 29 de Junho de 2017. Mais de um ano depois, a 25 de Setembro de 2018, o Ministério Público desencadeou a Operação Húbris e deteve nove pessoas, entre as quais oito militares e um civil. Entre os arguidos está o então director-geral da Polícia Judiciária Militar, Luís Vieira, e o Major Vasco Brazão, chefe da equipa da Polícia Judiciária Militar que investigou o furto a Tancos. Esta segunda-feira, o Observador noticiou que o juiz de instrução João Bártolo decidiu manter a prisão preventiva do ex-director da PJM.



Com Alexandre R. Malhado