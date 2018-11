Na lista do material que reapareceu da base militar consta armamento que não pertenceria ao inventário dos paióis de Tancos. Presidente da Comissão Parlamentar da Defesa fala em "possíveis discrepâncias entre o inventário e o que efectivamente estaria armazenado".

Foi revelada, esta semana, a lista de material dos paióis de Tancos que continua por recuperar mas nela surge também armamento que não constaria sequer no inventário da base militar do concelho de Vila Nova da Barquinha.



De acordo com o jornal Sol, a descoberta realizada no dia 18 de Outubro de 2017 aumenta as suspeitas de que o inventário do arsenal estaria incorrecto ou mesmo que o material que apareceu não corresponderia ao que foi roubado, com suposições de que este reaparecimento das armas tenha apenas encobrido um roubo maior do que aquele que assolou Tancos.

A lista do material que apareceu três meses depois na Chamusca deixa antever que houve muito material militar que continua por recuperar mas também armamento que não constaria sequer do inventário de Tancos, como 136 explosivos PE4A descritos na mesma.

Ao Sol, o presidente da Comissão Parlamentar de Defesa, Marco António Costa, referiu que "alguns responsáveis militares expressaram a sua preocupação pela possível existência de discrepâncias entre o inventário e o que efectivamente estaria armazenado. A explicação era de que algum material que às vezes saía para utilização não era utilizado e quando regressava não era registada a sua reentrada". O deputado do PSD refere ainda que é preocupante a "deficiência de registo das existências, bem como das entradas e saídas" de armamento.

Esta sexta-feira, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, garantiu que nunca falou com o director da Polícia Judiciária Militar sobre o alegado aparecimento encenado do armamento desaparecido de Tancos e que não o vão inibir de continuar a expressar a sua opinião sobre o assunto. "Se pensam que me calam, não me calam", disse em declarações ao Público.

A reacção teve lugar na reportagem do programa Sexta às Nove, da RTP, que garantiu que o antigo director da PJ Militar, o coronel Luís Vieira, "fez vários contactos com o ex-chefe da Casa Militar da Presidência antes e depois da recuperação das armas". A mesma citava ainda o próprio general João Cordeiro que terá confirmado os contactos, mas negado "ter percebido qualquer encobrimento".

"Estranho que quem me queira atribuir o que quer que seja o tenha feito sem me ouvir previamente. É o mínimo para qualquer cidadão", disse ao referido jornal diário, acrescentando: "Nunca falei com o director da Polícia Judiciária Militar".

O furto de material militar dos paióis de Tancos foi revelado a 29 de Junho de 2017 e a recuperação da maior parte do material foi divulgada pela PJM, em comunicado, no dia 18 de Outubro de 2017, na Chamusca, a cerca de 20 quilómetros de Tancos.

A investigação do Ministério Público sobre o aparecimento do material furtado, designada Operação Húbris, levou à detenção para interrogatório de militares da PJM e da GNR.

O caso levou já à demissão do anterior ministro da Defesa Nacional, José Azeredo Lopes, em 12 de Outubro, invocando a necessidade de evitar que as Forças Armadas fossem prejudicadas pelo "ataque político" e as acusações de que afirmou estar a ser alvo.

O chefe do Estado-Maior do Exército, general Rovisco Duarte, pediu também a resignação, apenas dois dias depois da tomada de posse do novo ministro da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho.

Em 25 de Setembro, a Polícia Judiciária deteve o director e outros três responsáveis da PJM, um civil e três elementos do Núcleo de Investigação Criminal da GNR de Loulé. Segundo o Ministério Público, em causa estão "factos susceptíveis de integrarem crimes de associação criminosa, denegação de justiça, prevaricação, falsificação de documentos, tráfico de influência, favorecimento pessoal praticado por funcionário, abuso de poder, receptação, detenção de arma proibida e tráfico de armas". Entre o material furtado estavam granadas, incluindo antitanque, explosivos de plástico e uma grande quantidade de munições.