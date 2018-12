A investigação ao assalto dos paióis de Tancos encontrou uma ligação com o casos das 57 pistolas glock roubadas à PSP, em Janeiro de 2017. Segundo os inspectores encarregues do caso, munições roubadas na base militar de Tancos terão sido utilizadas para as pistolas glock, avança o Correio da Manhã.





As munições em causa são as 1.450 munições de calibre 9 milímetros que estão ainda por encontrar, mesmo depois de ter já sido devolvido a grande maioria do arsenal roubado em Tancos.

Esta segunda-feira, uma operação desencadeada pela Polícia Judiciária deteve oito pessoas suspeitas de serem os alegados autores materiais do furto aos paióis. Entre os detidos detidos está um indivíduo já referenciado como um dos autores do desaparecimento de pistolas "Glock" da PSP.