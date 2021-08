Tal pai, tal filho e às vezes tal neto: tudo em família na Faculdade de Direito de Lisboa

Há cerca de um ano, Sérgio Sousa Pinto, deputado do PS, ao ilustrar numa rádio o imobilismo e a endogamia da sociedade portuguesa, usava o exemplo do Direito, onde se sucedem as dinastias, “sempre com o mesmo nome, de forma que quando se ouve não se sabe de quem se está a falar”, se do filho, do pai ou do avô.



Recentemente, numa disputa interna na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (FDUL), um professor, Pedro Leitão Pais de Vasconcelos, numa providência cautelar em que contestou o resultado de um concurso interno, referiu-se extensamente (em não menos do que 18 pontos) ao vencedor do mesmo, António Barreto Menezes Cordeiro, como o filho do reconhecido professor Menezes Cordeiro (pai). E, de facto, Barreto Menezes Cordeiro é filho de António Alves da Rocha Menezes Cordeiro. Mas não é caso raro. Também Pedro Leitão Pais Vasconcelos, por sua vez, é filho do professor Pedro Leitão de Vasconcelos e terá, escreve Menezes Cordeiro (filho), na contestação à referida providência cautelar, “óbvia e legitimamente, beneficiado do exemplo, do conselho e dos ensinamentos do Senhor seu Pai, ao longo da sua vida pessoal e profissional”.



No mesmo texto, elenca aliás uma série de ligações familiares na FDUL, ao longo dos anos e atualmente, que para quem é da casa são fáceis de seguir, mas que, para um olhar exterior, fazem dar razão a Sousa Pinto – que por sinal ali foi aluno de Direito.