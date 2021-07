JPB e a Faculdade de Direito: nem transparência, nem integridade

João Paulo Batalha (JPB) deixou em 2020 a liderança da associação Transparência e Integridade. Parece ter também abandonado os princípios que antes dizia defender, como se infere do artigo de opinião "Têm a escola toda", dedicado quase exclusivamente à Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, que publicou na revista Sábado no dia 24 de junho de 2021.



Nesse artigo João Paulo Batalha, que já foi jornalista, faz tudo o que o Código Deontológico da sua antiga profissão desautoriza: não relata os factos nem com rigor, nem com exatidão – e não os interpreta com honestidade. Não comprova os factos, não ouve nem considera o que os visados já disseram sobre o assunto. Dedica-se tão só ao sensacionalismo, à insinuação e à acusação sem provas, precisamente o que o Estado de Direito não admite e o que a deontologia jornalística considera "graves faltas profissionais".



João Paulo Batalha afirma, no meio do seu artigo, que saiu da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa – FDUL no fim dos anos 90 "depois de muito tempo perdido, só com duas cadeiras feitas". Deveria ter-lhe bastado apenas uma para adquirir a noção do que é a integridade e a honestidade perante os factos. Como tal não se verifica, obriga-me, enquanto diretora da Faculdade, a pôr os pontos nos is.