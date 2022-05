Nova School of... quê? Provedoria de Justiça diz que nomes em inglês são ilegais

“A Nova School of Law tem como missão potenciar as diferenças e individualidades de cada aluno.” A “Nova School of Law”, assim citada no seu site oficial, é a Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa. Tal como a Faculdade de Economia – a Nova School of Business and Economics ou NovaSBE –, esta escola da Universidade Nova de Lisboa (UNL) usa praticamente em exclusivo a designação em inglês, um dos meios para competir por alunos, professores e imagem no mercado nacional e internacional. Para a Provedoria de Justiça, contudo, a exclusão total do português – praticada também por outras faculdades – contraria a lei.