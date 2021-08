Candidaturas ao Ensino Superior voltam a atingir novo máximo

No total, há cerca de 64 mil candidaturas. Resultados serão conhecidos no dia 27 de setembro.

A primeira fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior já terminou e registou-se, à semelhança do ano anterior, um novo máximo. Este ano, contam-se 63.878 candidaturas, mais 1.203 do que no ano passado. Segundo o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, este número é também o mais elevado desde 1996. Os resultados serão divulgados no dia 27 de setembro.