Universidade Nova muda regras de transparência

Professores, diretores e restantes profissionais das faculdades da Universidade Nova de Lisboa (UNL) terão de passar a declarar os seus interesses “passíveis de suscitar uma situação de conflito de interesses”, através de uma declaração escrita obrigatória. A medida faz parte de um novo conjunto de regras, pioneiro no meio académico português, que aquela universidade pública definiu para as relações entre as suas faculdades e as entidades externas com que se relaciona.