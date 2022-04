Alunos da FDUL falam de assédio, endogamia, avaliações subjetivas (e medo)

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Foram chegando em grupos pequenos ao espaço em frente à reitoria da Universidade de Lisboa, ao lado da escola que nos últimos dias voltou a ser um foco mediático por más razões: a Faculdade de Direito de Lisboa (FDUL). Alguns levavam cartazes pintados à mão, de onde algumas jovens animadoras da manifestação, de megafone na mão, retiraram palavras de protesto: "Assédio abafado, abaixo o patriarcado!", "Senhor reitor, responsabilize por favor!", "Quem diria, assédio na academia!". Nas escadas da FDUL, um grupo de quatro alunas que saía das aulas olhou para a manifestação do outro lado da rua. "É ali. Vamos?". Houve uma breve pausa e uma das jovens acenou com a cabeça. "Vamos". E foram.

A SÁBADO falou com este grupo de quatro alunas e com outros estudantes da FDUL espalhados no protesto contra o assédio na universidade, que juntou mais de 200 pessoas de várias faculdades de Lisboa. O protesto foi convocado após a divulgação da existência de 51 denúncias anónimas relativas a assédio moral e sexual na FDUL.





Com exceção de uma pessoa, todas as outras preferiram não dar o nome. "É muito cedo", foi uma das frases que disseram, referindo-se à infância desta tentativa de transformação da cultura da FDUL. Os jovens contam o que os professores lhes disseram nos últimos dias - o apoio de uns e a ironia de outros -, falam do assédio moral como o "pão nosso de cada dia" na faculdade, denunciam a endogamia e arbitrariedade subjetiva nas notas, problemas que ampliam o medo de retaliações. O choque dos valores desta geração com os valores ainda vigentes na FDUL é evidente. A SÁBADO transcreve as entrevistas feitas durante o protesto, protegendo a identidade dos alunos que pediram anonimato.

"Os professores assistentes mais novos não se pronunciam sobre o assunto"

Entrevista a quatro alunas do terceiro ano. Uma das jovens começou por dizer que não falava e acabou por ser a que mais falou, quase em desabafo.

Há medo de falar neste género de coisas?

Aluna 1: Sim, 100% sim.

Aluna 2: Até aqui entre nós, que neste momento estamos fora da faculdade, não estamos a falar a 100% do assunto.

Hesitaram entre vir e não vir?

Aluna 1: Sim.

Os vossos professores nos últimos dias falaram sobre isto? Disseram alguma coisa?

Aluna 1: Houve professores que demonstraram de certa forma apoio, dizendo que compreendem a situação. Houve professores que falaram em tom de piada – a dizer, por exemplo, "ah se calhar não posso dizer isto porque vocês vão dizer que é assédio". Um bocado em tom irónico.

Aluna 2: Disseram-nos que estavam a manchar o nome da faculdade.

Aluna 1: Disseram que este tipo de notícias [sobre as 51 denúncias por assédio e o processo disciplinar a um professor] estava a manchar a reputação. Em vez de pensarem que era preocupante e de preocuparem-se com os alunos. É um bocado como "é um problema da casa que tem de resolver-se na casa".

Aluna 4: A questão é que nós que estudamos aqui temos consciência disto todos os dias. Toda a gente da faculdade diz que houve um total de zero pessoas surpreendidas com isto.

Aluna 1: Exato. Os comentários dos professores foram mais em tom de ironia e de apoio de alguns deles. Mas mais de ironia.

Aluna 3: E nota-se que os professores assistentes mais novos não se pronunciam sobre o assunto. E quando se pronunciam é mais de forma a defender os docentes, as equipa de docentes.

Aluna 4: Só demonstra mais esta cadeia alimentar que existe cá.

Acham possível que os professores mais novos também tenham medo de falar?

Aluna 4: Eles estão manipulados pelos regentes, é o trabalho deles que está em jogo.

Aluna 1: Isto dá-lhes um estatuto gigante, trabalhar aqui.

Foi aberta uma linha para formalizar as queixas, que até aqui são anónimas. Para a faculdade fazer alguma coisa é preciso que os alunos deem a cara, como fizeram estas alunas com o professor Guilherme [W.] Oliveira Martins. Acham que há clima para que as pessoas se cheguem à frente?

Aluna 2: Até acabarem o curso acho que é muito difícil.

Por receio de retaliações?

Aluna 2: Claro. Dentro da sala de aula não vai estar lá ninguém para proteger.

Aluna 4: Acho que também tem muito a ver com o método de avaliação, que é muito arbitrário. Os professores muitas vezes conseguem… não digo manipular…

Aluna 2: É mesmo manipular (ri-se).

Aluna 3: (sorri) Pronto, é mesmo manipular.

Aluna 1: Manipular as notas por ordem de preferência e sem um critério que justifique.

Aluna 4: Mas a partir do momento em que saem nomes, e acredito que possa haver aqui alguma consequência para o professor…

Este nome que saiu é porque houve um processo disciplinar, porque houve pessoas que deram a cara pelas queixas.

Aluna 4: O que só mostra que a prática é recorrente.

Aluna 2: E foi resolvido de forma muito branda.

Assédio moral e sexual são coisas muito diferentes.

Aluna 4: Moral é o pão nosso de cada dia.

Aluna 2: No assédio moral às vezes há uma linha muito ténue entre… às vezes essa barreira até para nós próprios é difícil de estabelecer. Agora, assédio sexual também [há].

Deem-me um exemplo de cada uma das coisas: o que é assédio moral e o que é assédio sexual.

Aluna 1: Assédio sexual, na forma mais simples, acho que se nota muito com olhares.

Aluna 4: Olhares e piadolas.

Aluna 1: Exacto, mas a piadola já começa a extravasar mais. Piadolas há muita gente a testemunhar. Com um olhar a gente pode dizer "ah o professor olhou para mim de forma…" e ninguém vê. Essa é a forma mais simples de assédio sexual que existe.

Aluna 4: O moral é mais com as humilhações, o desdém total sobre as nossas respostas.

Aluna 3: Que eu acho que é muito mais forte, não sei se concordam, no primeiro ano.

Aluna 4: Acho que também o hábito, para mim já é igual ao litro ele [o professor, referido no masculino] dizer ou não dizer.

Vocês são de que ano?

Alunas 4 e 1 (ao mesmo tempo): Terceiro.

Um dos professores da faculdade, com quem falei, diz-me que há uma taxa de desistência enorme no primeiro ano.

Aluna 3: Para além do choque que é passar do ensino secundário para o universitário eu acho que é mesmo do trato [dos professores]. Dizem que nos estão a preparar para o futuro.

Aluna 4: Em algumas coisas é bom, porque nos estão a dar estaleca. Mas...

Aluna 3: Nós agora já estamos tão habituados a isto acontecer, e a tantas humilhações, que já não me fico a sentir mal. Saio dali e é mais um dia. No primeiro ano saí muitos dias da faculdade a chorar, a sentir-me completamente humilhada. Assédio moral acaba por ser mais nesse sentido.

Acham que esta reação dos estudantes, aqui na manifestação, acontece porque na vossa geração há menos tolerância para este género de coisas?

Aluna 2: Acho que sim. No outro dia estávamos a falar numa aula sobre a nossa geração, que estava a tentar marcar a diferença até nos horários de trabalho. Alguém perguntou se éramos mesmos escravos nas sociedades de advogados e a professora estava a notar que hoje em dia um aluno acabado de se licenciar numa sociedade já é capaz de dizer "eu agora vou de fim de semana e na segunda-feira faço isso". Acho que é também muito o que se passa aqui.

Aluna 3: Estamos mais sensíveis para estes assuntos.

Aluna 4: Estamos mais intolerantes.

Aluna 1: Somos mais intolerantes, mas também estamos aqui um bocado [com medo]…

"Há situações de xenofobia. Assisti logo no 1º ano com uma aluna do Brasil"

O grupo era de cinco jovens, alunos entre o primeiro e o terceiro ano. Uma das alunas tinha um pequeno cartaz que onde se li "Só quero estudar Direito… posso?".

Os professores falaram sobre isto nos últimos dias?

Aluna 1: Estão todos a ser metidos no mesmo saco e isso não é verdade. Continuamos a ter aqui docentes que se pautam por práticas corretas, por pedagogia e respeito. Aquilo que foi feito pelos docentes que cometeram estes crimes não é só vergonhoso e doloroso para nós, alunos, mas também envergonha o corpo docente da faculdade. Não são todos assim. Eu sinto muito isso da parte de alguns professores.

Vocês já assistiram a assédio na faculdade?

Aluna1, Aluno 2 e Aluno 3 [ao mesmo tempo]: Moral, completamente.

Aluno 3: É quase tradição.

Aluna 4: Também a situações de xenofobia. Assisti logo no primeiro ano com uma aluna que tinha acabado de chegar do Brasil. Imagine chegar e ser acolhido dessa forma. Com um curso difícil e pessoas que não facilitam o mínimo. A mensagem era "isto aqui não é o Brasil".

Sentem que há menos medo de avançar e de falar?

Aluna 1: Ainda há.

Aluno 5: Isto ainda é muito recente. Foi há muto pouco tempo que os alunos conseguiram ter uma voz. São os primeiros passos, passos de bebé. Já é um grande passo porque há uma relação de muito medo com os professores da faculdade, que não é da nossa geração – é sistemático. Mas é bom que esteja a acontecer agora porque pode haver palco e precedente para que isto tenha rodas para andar. É demasiado cedo para ver o que pode acontecer. O sistema da faculdade em si ainda está muito fechado, mas temos abertura. Temos apoio de professores, que se mostram solidários com os alunos.

Aluno 3: Alguns andam defensivos. Dizem que é preciso cuidado com o que achamos que é assédio. Quase que avisaram que uma queixa de assédio pode estragar a carreira a um professor. Mas também há muitos a apelarem à queixa. O entendimento que capto do coletivo é que há uma tomada de posição da defensiva.

Querem dar o nome?

Aluno 5: É melhor deixar-nos todos como anónimos. É muito cedo ainda.

"Tem de haver uma comissão com pessoas que não estão na faculdade"

Vítor Andrade André, 25 anos, é o representante estudantil da FDUL no senado da Universidade de Lisboa, um órgão consultivo do reitor, Luís Ferreira. Já se licenciou e está a tirar o mestrado.

A faculdade reagiu de forma mais ou menos imediata às notícias e abriu uma linha de apoio para formalização de denúncias. Há abertura para os alunos virem para a frente dar a cara?

Acho que esse é o problema que leva a não existirem queixas. Os alunos não veem viabilidade, nem segurança, de que não vão ser prejudicados se fizerem aquela queixa contra um professor que no final do semestre ou no ano seguinte os pode avaliar. O grande trabalho que tem de ser feito neste momento é criar um mecanismo que assegure às potenciais vítimas que, quando fazem queixa, não vão ser punidas posteriormente. Há uma dupla violência: a violência inicial, quando sofrem humilhação ou atos de racismo ou xenofobia, de que todas as semanas ocorrem um caso na faculdade…

…dê-me um exemplo de uma situação dessas.

Temos vários casos de alunos brasileiros. A grande faixa de alunos nos mestrados e doutoramentos são alunos que vêm do Brasil e de países africanos de língua portuguesa e muitas vezes existem piadas de docentes, gozos, de ridicularizar a doutrina em vigor nesses países, de não aceitar certas terminologias que usam. Isso cria grande insegurança nesses alunos. E não é o que a academia deve ser. Mas sublinho a nota de que é importante haver um mecanismo que assegure que, quando tiverem de fazer a queixa, as pessoas não são humilhadas novamente. No único procedimento disciplinar que foi aberto por assédio sexual, ao professor Guilherme W. Oliveira Martins, os relatos que existem das próprias vítimas é de que no ato instrutório, da instrutora que é uma grande docente desta casa [Fernanda Palma], houve até frases num tom jocoso, como "na minha época não havia Facebooks e não havia este tipo de situações". Esse mecanismo [de salvaguarda] tem de existir. Há várias soluções, algumas delas estão aqui a ser apresentadas por vários colegas. Para já o que pode ser feito é a criação de uma comissão, mas tem de ser paritária.

De professores e alunos.

Entre professores e discentes, e que tem de ir buscar pessoas que não estão nos órgãos da faculdade e que não têm pressões de dentro da faculdade, que tem um ambiente particularmente endogâmico. O poder instrutório pode até ser acompanhado por essa comissão paritária. O canal de denúncia devia ser também conexo a esta comissão e não à direção. Não quero dizer que não procura fazer o trabalho bem feito, mas não tem a confiança das vítimas.

Há uma endogamia enorme na faculdade.

Há uma realidade que não podemos esquecer. Quando os professores não são familiares, foram muitas vezes colegas de curso, foram muitas vezes subordinados uns dos outros – começaram como assistentes uns dos outros – e é um ambiente extremamente difícil de combater. Se eu tiver um amigo próximo que é acusado de um certo aspeto, por muito objetivo que que queira ser não vou ser objetivo. Esse é também um problema da faculdade de Direito: as notas são muitas vezes atribuídas com uma subjetividade superior ao que deveria acontecer.



"É inadmissível que isto tenha estado a acontecer, propositadamente nas sombras"

É uma aluna do primeiro ano do curso de Direito, uma das mais novas no protesto. Prefere não dar o nome.

Tem esperança na mudança da faculdade?

Tenho. Acredito que haja forças políticas e mesmo estudantes que consigam fazer pressão e adotar medidas concretas que irão proteger as vítimas. Sei que isto é um processo, mas tenho esperança que com esta tomada de atenção para a situação seja possível fazer alguma coisa. É inadmissível que durante todos estes anos isto tenha estado a acontecer propositadamente debaixo das sombras que vindo isto ao aberto que continue a ser escondido. Não está no interesse das pessoas que têm poder para resolver as coisas deixar por resolver algo que tem sido tão mediático.

Está só aqui há alguns meses na faculdade, mas julgo que já tinha ouvido falar em histórias. Como?

Conhecia estudantes que tinham vindo para aqui e mesmo nas redes sociais eram muitas as críticas que eu lia acerca da Faculdade de Direito. E também já tinha lido artigos. Houve uma situação há uns anos de um professor que dava aulas na faculdade e que acabou por ser suspenso, que falava acerca das feministas serem nazis e tudo o mais.

Francisco Aguilar.

Sim. E, portanto, já era uma coisa da qual estava ciente. Essencialmente do assédio moral, que também é algo muito recorrente na nossa faculdade, aliás é o pão nosso de cada dia.

Houve estudantes com quem falei aqui que usaram exatamente a mesma expressão. Assédio moral: o que entende por isso?

Bullying, desde deitar abaixo os alunos por não saberem responder a uma questão, mesmo que eles soubessem tudo o resto. Há esta espécie de filtragem dos professores no primeiro ano, que em vez de deixarem os alunos sair do curso porque se apercebem que não gostam, fazem este bullying para que eles desistam. Alunos que estão no segundo e no terceiro ano dizem que este bullying era ainda mais recorrente no primeiro ano, mesmo para forçar os alunos a desistirem do curso. Por vezes é subtil, outras vezes é frontal – não têm vergonha de dizer às pessoas que elas são um perigo para a sociedade, isto já foi ouvido na minha turma. Pura e simplesmente por não saberem a matéria.

Os professores falaram nos últimos dias sobre o que se passa?

Sei que em turmas houve professores que se começaram a queixar de todo este processo a dizer que estavam a estragar vidas, que muitas vezes as pessoas iam fazer queixas falsas, que também havia alunos a assediar professores. Percebo que haja medo de que haja uma ou duas queixas que sejam mentira, mas não vamos deixar de proteger as vítimas por causa disso. A possibilidade de haver alunos que assediam professores não anula o outro problema.

São catedráticos ou assistentes que dizem isso?

Assistentes.