André Ventura sobre a retirada de cartazes: "Não aceito"

Tribunal ordenou que o Chega retire os cartazes alusivos à comunidade cigana. Decisão não agradou André Ventura,

O Tribunal Cível de Lisboa decidiu esta segunda-feira (22) que os cartazes com menções à comunidade cigana, colocados pelos Chega, são para serem retirados. O pedido não agradou, no entanto, o líder do partido que nas redes sociais mostrou-se estupefacto com a notícia.



André Ventura reconhece resultado aquém nas autárquicas JOSÉ SENA GOULÃO/LUSA

"Não é possível que vivamos num País onde o tribunal acha que os ciganos não tem de cumprir a lei", disse num vídeo publicado na rede social X. Ainda na legenda da mesma publicação André Ventura escreveu: "Não me resigno. Não desisto. Não aceito!"

Não me resigno. Não desisto. Não aceito! pic.twitter.com/xgQtE2IBNE — André Ventura (@AndreCVentura) December 22, 2025

A Procuradora-Geral da República (PGR) anunciou em novembro que o Ministério Público abriu um inquérito aos cartazes do Chega sobre o Bangladesh e a comunidade cigana, depois de ter recebido várias denúncias. Apesar de os cartazes terem sido alvos de várias críticas e de associações terem pedido a retirada dos mesmos André Ventura recusou-se sempre a retirá-los, defendendo que em causa está a liberdade de expressão. Afirmou que só o faria por ordem de um tribunal.

Apesar de o tribunal ter ordenado agora a retirada destes cartazes, na altura, a Comissão Nacional de Eleições (CNE) concluiu que estes não constituem “ilícito eleitoral”.

Ainda no mesmo mês a CNE revelou que havia recebido mais de 450 queixas. Segundo a comissão, foram todas remetidas para o Ministério Público.