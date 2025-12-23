Chega já está a retirar cartazes. Mas ainda não decidiu se vai recorrer

O partido foi condenado por tibrunal a retirar os cartazes, mas Ventura informou que só vai tomar uma decisão depois de reunir com conselheiros.

O Chega começou a retirar cartazes onde se podia ler "os ciganos têm de cumprir a lei", apesar de André Ventura ter deixado no ar a possibilidade de recorrer da decisão. Fonte oficial do partido diz à SÁBADO que ainda não foi tomada uma decisão sobre o que fazer quanto à decisão do tribunal.



Tribunal ordena remoção de cartazes do Chega com mensagem sobre ciganos e a lei DR

O advogado Pedro Proença explica que a decisão do tribunal - de que o Chega devia retirar os cartazes em 24 horas - é passível de recurso e que se o partido decidir recorrer, então suspende-se a ordem de retirada dos cartazes.

A carregar o vídeo ... Cartaz do Chega sobre ciganos é retirado na Moita após ordem de tribunal

"Não me arrependo de ter colocado estes cartazes. Acho que estes cartazes dizem o correto", afirmou André Ventura sobre a sentença. "Um dos nossos cartazes diz que têm que cumprir a lei. Eu também tenho. (...) O Chega irá nas próximas horas reunir comigo, enquanto candidato presidencial, e com a nossa equipa jurídica, para analisar os efeitos desta decisão, os seus prazos, e também a possibilidade ou não da interposição de recurso", avançou o candidato, em declaração aos jornalistas. Pela manhã desta terça-feira ainda não tinha decorrido a reunião.

Por cada dia de atraso, por cada cartaz que permaneça na via pública para além do prazo de 24 horas definido pelo tribunal para a retirada, ou por cada novo cartaz que possa vir a ser colocado, o líder do Chega terá de pagar uma multa de 2.500 euros, ordenou ainda a sentença.

Apesar da sentença do Tribunal Local Cível de Lisboa, André Ventura assegurou que irá "continuar a falar de ciganos no futuro". "E eu não mudei a minha convicção de ontem para hoje, nem com esta decisão", afirmou.

Segundo a sentença do Tribunal Local Cível de Lisboa, André Ventura foi condenado a "retirar, no prazo de 24 horas, todos os cartazes que colocou na via pública e nas diversas localidades do país com a menção "os ciganos têm de cumprir a lei -- André Ventura presidenciais 2026". A juíza Ana Barão condenou ainda Ventura "a abster-se de, no futuro, determinar ou promover, direta ou indiretamente, a afixação de cartazes de teor idêntico ou equivalente".