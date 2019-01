Mário Machado foi entrevistado por Manuel Luís Goucha no programa "Você na TV", onde se discutiu a necessidade de haver "um novo Salazar".

O SOS Racismo condenou a presença de Mário Machado, antigo dirigente da Frente Nacional e líder do movimento de extrema-direita Nova Ordem Social, no programa da manhã da TVI "Você na TV".



"A TVI decidiu branquear o criminoso Mário Machado, ao convidá-lo para o seu programa matinal "Você na TV". E, aparentemente, prepara-se para o convidar para jornal da noite", escreve a organização em comunicado. "A TVI argumenta com a liberdade de expressão para justificar o convite a quem esteve mais de 12 anos presos ao longo da sua vida por vários crimes, alguns envolvendo crimes de ódio racial", acrescenta.



Esta quarta-feira, Mário Machado foi entrevistado por Manuel Luís Goucha no programa "Você na TV", onde se discutiu a necessidade de haver "um novo Salazar". Na sua página oficial, Manuel Luís Goucha até fez um inquérito: "Acha que precisamos de um novo Salazar?"



Recorde-se que Mário Machado cumpriu quase 10 anos de prisão por discriminação racial, coação agravada, posse ilegal de arma e ofensa à integridade física qualificada e tentativa de extorsão. Cinco meses após sair da prisão em liberdade condicional, Mário Machado foi detido na Suécia, onde ia ser orador num dos eventos dos ultranacionalistas Nordic Resistence Movement, tal como a SÁBADO noticiou.



"Face ao exposto, o SOS Racismo condena o convite [da TVI] a Mário Machado sem hipótese de contraditório e ao arrepio de todas as regras da ética jornalística", lamenta. "A decisão da TVI de convidar Mário Machado é muito mais do que uma estratégia de branqueamento do passado criminoso e nazi-racista de Mário Machado. É mais grave ainda porque denota sobretudo um inqualificável desejo de fascismo, de normalização e legitimação política e social da extrema-direita, como tem acontecido um pouco por toda a parte, no mundo em geral e, na Europa, em particular", defende a organização.



"O SOS Racismo exige às entidades responsáveis pela supervisão da comunicação social, bem como à tutela, que tomem as medidas necessárias para impedir que a comunicação social se transforme numa caixa de ressonância da ideologia racista no país."

Depois do programa Você na TV, pelas 14:00, o antigo dirigente da Frente Nacional voltou a estar presente na TVI, desta vez no programa "SOS24, para um debate sobre a extrema-direita. A Nova Ordem Social, movimento liderado por Mário Machado, anunciou que o debate seria entre Mário Machado e o SOS Racismo. Chegada a hora do debate, o antigo dirigente da Frente Nacional estava frente a frente com Pedro Louro, especialista em direitos humanos.Contudo, a organização diz que nunca chegou a ser convidada. Ào dirigente e fundador do SOS Racismo, José Falcão, diz que quem esteve presente no debate já não é do SOS Racismo há cerca de 18 anos e que "nada se reconhece" nas posições de Louro."A manobra que agora inventaram para supostamente suprir a primeira falha relativamente ao contraditório no programa da manhã, convidando um suposto antigo membro da direção do SOS Racismo é uma grosseira falta de honestidade e uma inaceitável manipulação", escreveu também a organização no comunicado enviado à imprensa.