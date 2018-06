SOS Racismo condena agressões a luso-colombiana

Nicol Quinayas diz ter sido agredida e injuriada por um elemento da empresa privada 2045, ao serviço da empresa de transportes STCP.



O SOS Racismo condenou as agressões a uma jovem negra e luso-colombiana residente em Portugal que terão acontecido no Porto na noite de 24 para 25 de Junho, pela altura das festas de S. João. Nicol Quinayas diz ter sido agredida e injuriada por um elemento da empresa privada 2045, ao serviço da empresa de transportes STCP.



Num texto intitulado "Sobre as agressões racistas na madrugada de dia 24 de Junho 2018 no Porto", a página do Facebook, a organização considera que "os uniformes parecem conferir a determinados indivíduos o sentimento de impunidade de que precisam para actuar fora da lei", referindo-se ao segurança que é visto no vídeo a agredir a rapariga no chão, enquanto é rodeado por populares que atiram insultos ao "fiscal".



O SOS Racismo diz ainda que "os insultos e o uso absolutamente desproporcionado da violência foram, neste caso, mais um exemplo de discriminação racista e xenófoba em Portugal", referindo que as "evidências desse abuso de força estão sobejamente documentadas em fotografias da agredida e em vídeos partilhados nas redes sociais e meios de comunicação social em Portugal e na Colômbia".



