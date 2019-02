As autoridades nacionais e internacionais estão a monitorizar estes grupos. Em Lisboa já se organizaram várias reuniões de grupos extremistas.

Grupos de skinheads nacionais têm feito diversas viagens a países europeus de forma a conseguirem novos finaciamentos, suspeitam os serviços de segurança.



Os principais destinos destes grupos são o Reino Unido, Itália, Alemanha ou Espanha, aos quais se deslocam para "financiamento", "recrutamento" e "estreitamento de relações" entre as diversas fações de radicais de extrema-direita: skinheads, neonazis e motards, avança o jornal Expresso.



Num dos relatórios recentemente elaborados pela Europol surge um grupo português: os Blood & Honour ("Sangue e Honra", o lema da Juventude Hitleriana. Segundo o relatório, esta organização "enviou delegações para grandes eventos internacionais organizados por grupos de extrema-direita". Este grupo tem sido seguido de perto pela Polícia Judiciária (PJ), pelo SIS e pela PSP nos últimos quatro anos, informa o semanário.



Não há dados concretos sobre o número de membros deste grupo, mas os elementos ativos têm vindo a aumentar, segundo as forças da autoridade.



Os eventos organizados por estas organizações de extrema-direita chegam a juntar dezenas de militantes de vários países. Um dos mais importantes encontros recentes realizou-se no Palácio da Independência, em Lisboa, a 20 e 21 de julho do ano passado. Estiveram presentes neonazis russos e italianos, além dos nacionais. Segundo o Expresso, terão estado presentes mais de 200 pessoas.



Detenções de motards e Hammerskins



Foram detidos, esta semana, dois membros dos motards Hells Angels que eram procurados há várias semanas pela PJ. No total são já 68 os arguidos no processo que está a ser investigado desde o verão passado. Cerca de metade dos arguidos estão em prisão preventiva.



"Os Hells Angels também se deslocam com frequência a alguns países europeus para angariar fundos aos ‘irmãos’ que se encontram detidos", disse fonte ao semanário.



Está igualmente a decorrer um processo no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa que pretende elaborar uma acusação contra duas dezenas de Hammerskins, uma das fações mais violentas dos neonazis em Portugal.