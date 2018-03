As secretas nacionais concluem que existem cada vez mais grupos conotados com esta facção política.





Aumentaram os movimentos conotados com a extrema-direita em Portugal durante 2017, anunciam os serviços de informações nacionais no Relatório Anual de Segurança Interna (RASI).



No relatório aprovado pelo Conselho Superior de Segurança Interna as secretas salientam que "a extrema-direita portuguesa continuou a aproximar-se das principais tendências europeias, na luta pela "reconquista" da Europa pelos europeus" e que "para além de intensificarem os contactos internacionais, estes extremistas desenvolveram um esforço de convergência dos seus diferentes setores (identitários, nacional-socialistas, skinheads), no sentido de promoverem, no plano político e metapolítico, os seus objetivos", cita o Diário de Notícias esta quinta-feira.



O relatório dá ênfase às "novas organizações e movimentos de extrema-direita em Portugal" como é o caso do grupo de motards Los Bandidos, do qual faz parte o ex-líder skinhead Mário Machado que esteve recentemente envolvido numa rixa com outro grupo de motards, os Hell Angels, num restaurante em Loures.



Os serviços de informação nacional monitorizaram a Nova Ordem Social, um movimento político também criado por Mário Machado, que foi líder da Frente Nacional.

Os espiões do SIS revelam que se "assistiu a um reforço da propaganda online e à multiplicação de iniciativas com alguma visibilidade - como concertos, conferências, apresentações de livros e protestos simbólicos - participadas por militantes de diferentes quadrantes", diz o Diário de Notícias. Houve também manifestações violentas, que "permaneceu como um traço marcante da militância de extrema-direita", tendo-se registado "alguns incidentes, nomeadamente agressões a militantes antifascistas".



A última grande operação contra este género de organizações foi em Novembro de 2016, com a Unidade Nacional de Contraterrorismo da PJ a deter 17 skinheads neonazis que tinham agredido pessoas motivados por motivos racistas, ideológicos e xenofóbicos, lembra o Diário de Notícias. Na altura nenhum dos detidos ficou em prisão preventiva.