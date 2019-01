Inquérito Goucha

A Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) recebeu queixas contra a participação de Mário Machado, antigo dirigente da Frente Nacional e líder do movimento de extrema-direita Nova Ordem Social, no programa da manhã da TVI "Vocês na TV", apresentado por Manuel Luís Goucha."A ERC – Entidade Reguladora para a Comunicação Social confirma a receção de participações que visam o programa 'Você na TV' emitido, no dia 3 de janeiro de 2019, no serviço de programas TVI", lê-se na resposta enviada àO regulador explicou ainda que as queixas recebidas "serão apreciadas pelos serviços da ERC, nos trâmites habituais".Mário Machado foi entrevistado esta quarta-feira por Manuel Luís Goucha no programa "Você na TV", onde se discutiu a necessidade de haver "um novo Salazar". Na sua página oficial, Manuel Luís Goucha fez um inquérito: "Acha que precisamos de um novo Salazar?"Depois do programa "Você na TV", pelas 14:00, o antigo dirigente da Frente Nacional voltou a estar presente na TVI, desta vez no programa "SOS24, para um debate sobre a extrema-direita. O antigo dirigente da Frente Nacional estava frente a frente com Pedro Louro, ex-dirigente do SOS Racismo.Recorde-se que Mário Machado cumpriu quase 10 anos de prisão por discriminação racial, coação agravada, posse ilegal de arma e ofensa à integridade física qualificada e tentativa de extorsão. Cinco meses após sair da prisão em liberdade condicional, Mário Machado foi detido na Suécia, onde ia ser orador num dos eventos dos ultranacionalistas Nordic Resistence Movement, tal como anoticiou.Em comunicado, o SOS Racismo condenou a presença do líder do movimento de extrema-direita português no programa "Você na TV". "A TVI decidiu branquear o criminoso Mário Machado, ao convidá-lo para o seu programa matinal "Você na TV". E, aparentemente, prepara-se para o convidar para jornal da noite. A TVI argumenta com a liberdade de expressão para justificar o convite a quem esteve mais de 12 anos presos ao longo da sua vida por vários crimes, alguns envolvendo crimes de ódio racial", acrescenta.