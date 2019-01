Manuel Luís Goucha defendeu a presença de Mário Machado, condenado por crimes de ódio racial, esta quinta-feira no programa Você na TV, da TVI. Em entrevista ao jornal Público, frisou que o convite foi feito por Bruno Caetano, responsável pela rubrica "Diga de Sua (In)Justiça".

"A discussão que se gerou foi sobretudo nas redes sociais e é óbvio que a maior parte das pessoas não foi ver a conversa. Porque se fosse percebia que tanto a Maria como eu fomos muito firmes a contestar os pontos de vista. Fizemos depois aquilo que foi feito na TVI24, com um membro da SOS Racismo", afirmou.

Contudo, à SÁBADO, a SOS Racismo garantiu que não tinha sido convidada pela TVI. O dirigente e fundador do SOS Racismo, José Falcão, disse que quem esteve presente no debate, Pedro Louro, já não é do SOS Racismo há cerca de 18 anos. Adianta que "nada se reconhece" nas posições de

Louro, apresentado como especialista em direitos humanos.

"A manobra que agora inventaram para supostamente suprir a primeira falha relativamente ao contraditório no programa da manhã, convidando um suposto antigo membro da direção do SOS Racismo é uma grosseira falta de honestidade e uma inaceitável manipulação", escreveu também a organização no comunicado enviado à imprensa.

Manuel Luís Goucha: "Nem eu nem a Maria branqueámos a conversa" com Machado

O convite a Mário Machado partiu de Bruno Caetano, que na sua página de Facebook escreveu: "Para que fique bem esclarecido, quando convidei o cidadão Mário Machado ficou sempre evidente que se tratava pura e simplesmente de uma entrevista que falava das convicções deste acerca de Salazar."

Quando soube da presença de Machado, Manuel Luís Goucha pediu esclarecimentos a Caetano. "Ele explicou e a partir daqui fizemos uma conversa com o Mário Machado, procurando, eu e a Maria [Cerqueira Gomes], fazer sempre o contraditório. Se não havia aqui um elemento que contradissesse as suas convicções assumimos esse papel", referiu o apresentador ao Público. "Nem a Maria nem eu nos revemos nas ideias do convidado. Mas as ideias, por muito perigosas que sejam, devem ser debatidas e contrariadas com outras ideias que nos parecem justas e que a própria História e práticas democráticas nos provaram que são justas."

O apresentador do programa das manhãs da TVI sublinhou ainda que não branqueia "ditaduras nem ditadores, nem de direita nem de esquerda, mas a ideologia do politicamente correto é perigosa – a não ser que viole a Constituição. Eu expliquei que o racismo e a xenofobia eram inconstitucionais".

Na sua página oficial, Manuel Luís Goucha fez um inquérito: "Acha que precisamos de um novo Salazar?". O pedido foi do apresentador. "Qual é o problema? É bom recordar que num programa recente da RTP, os portugueses elegeram a figura de Salazar como o maior português de sempre. Concordei? Claro que não. Mas é uma figura incontornável do século XX. É bom que se fale dela com tudo aquilo que ela implica. Até para não voltamos a ter outros Salazares", concluiu.