Helena Roseta subiu ao púlpito com uma t-shirt preta onde se lia "Habitação para tod@s". Este era, para a deputada, "um dia feliz" por ser o momento do debate de uma lei que começou por reclamar como cidadã numa iniciativa na qual foi uma das quase cinco mil assinaturas entregues na Assembleia da República e é hoje autora de uma proposta subscrita pelo PS.





Apesar disso, a bancada do Governo ficou vazia. Nem um representante do Executivo esteve presente no debate sobre as propostas de PS, BE e PCP para a Lei de Bases da Habitação. Carlos César , líder da bancada socialista, chegou a admitir que a proposta de Roseta não fosse a debate nesta legislatura, mas a deputada insistiu no agendamento e avisou que o poderia forçar à revelia do PS, como autora da proposta. Não foi preciso. Os socialistas avançaram com agendamento.

Resta saber se a proposta alcançará o "consenso" que César entende ser necessário para aprovar uma lei de bases.

O debate desta quinta-feira não indica grande aproximação. Se à esquerda se insiste na ideia de combater a especulação e impedir que os proprietários possam ter imóveis vazios para esse fim, à direita aposta-se na ideia de que o mercado acabará por resolver os problemas, desde que o Estado aumente o investimento em Habitação pública.





Um regresso ao Gonçalvismo?



Apesar da ausência do Governo, João Paulo Correia, do PS, preferiu notar "a falta de comparência de PSD e CDS" por não terem apresentado propostas para uma discussão que os socialistas asseguram querer fazer com todos.

Mas as posições estiveram tão extremadas neste debate que é difícil antever as pontes que possam vir a surgir no debate das propostas na especialidade.

Paulo Jorge Oliveira, do PSD, vê no texto da proposta de Helena Roseta "um regresso ao passado ao tempo do Gonçalvismo, ao tempo do PREC". E não poupa críticas a ideias como a "trégua invernal", que impede os senhorios de fazer despejos nos meses mais frios do ano, nem à requisição civil de casas devolutas, na qual vê uma ameaça à propriedade privada.

As críticas do PSD são, de resto, idênticas às feitas pelo CDS, que aponta o dedo à falta de investimento público na área.

"Os 2% de Habitação pública que existe em Portugal são claramente insuficientes", notou o centrista João Gonçalves Pereira, que não vê no Orçamento para este ano sinais de esperança. "O ano de 2019 será mais uma vez um ano triste na Habitação", garantiu, antes de o colega de bancada Álvaro Castelo Branco vir garantir que não é à custa dos privados que se devem resolver os problemas e defender que, com mais oferta, as situações de carência se resolverão "só com o mercado a funcionar".

Do outro lado da barricada ideológica estiveram o BE e o PCP, que querem também mais investimento público em Habitação, mas consideram a necessidade de mecanismos como os da requisição civil de imóveis devolutos.

"A radicalização da defesa do direito à propriedade, fechando os olhos a todos os problemas que acarreta socialmente, tem permitido a insensatez em que a direita cai ao defender a existência de casas abandonadas cujo único intuito é favorecer a especulação", acusou Maria Manuel Rola, deputada do BE, que antes tinha lançado um desafio ao PS.

"A dúvida que fica nesta Lei de Bases que aqui apresenta é se o PS acredita que o investimento público em Habitação deve ser substancialmente maior", disse Maria Manuel Rola, que considera que a situação a que se chegou requer medidas urgentes.

"O sistema capitalista criou uma realidade que ninguém percebe" concordou a deputada do PCP Paula Santos, que aponta a ironia das carências habitacionais que subsistem num país com cerca de 760 mil casas desocupadas.





"Tragam melhores ideias", pede Roseta