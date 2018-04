Interrogado como arguido no Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP), Ricardo Salgado disse estar "profundamente chocado" com as suspeitas do MP. "Nunca vi tanta mentira junta", declarou



De fato escuro, pulôver amarelo e gravata castanha, Ricardo Salgado parecia desconfortável na cadeira simples, quase rudimentar, que lhe destinaram na sala 2 do Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP). A seu lado, para o assessorarem, estavam os advogados Francisco Proença de Carvalho e Adriano Squilacce. E à sua frente, para o interrogarem, encontrava-se a dupla mais falada da justiça portuguesa: o procurador Rosário Teixeira e o inspector tributário Paulo Silva, que desde Setembro de 2013 investigam, no âmbito da Operação Marquês, suspeitas de corrupção ao ex­-primeiro­-ministro José Sócrates.



Depois de milhares de horas de escutas telefónicas, de dezenas de vigilâncias, cartas rogatórias, buscas e intermináveis interrogatórios, o caso encaminha-se para o fim. E, acreditam os investigadores, tudo é agora mais claro do que no início, porque o corruptor já tem um nome – e encontra-se mesmo ali sentado a cerca de um metro de distância. Chegara a hora de lhe dizerem porque o chamaram.

Rosário Teixeira passou 31 longos minutos a ler a indiciação contra Salgado. Há fundamentalmente duas grandes frentes de batalha: a OPA falhada da Sonae à Portugal Telecom (PT), em que o Ministério Público suspeita que Sócrates terá sido pago pelo BES para bloquear as intenções de Belmiro de Azevedo, favorecendo as pretensões de Ricardo Salgado. E há a venda da operadora de telecomunicações Vivo à Telefónica e a posterior entrada da PT no capital da operadora brasileira Oi, em que, uma vez mais, os investigadores estão convencidos de que Sócrates foi subornado por Salgado.

Para justificar os indícios em causa, Rosário Teixeira argumentou com depoimentos, buscas e informações de cartas rogatórias que comprovarão, por exemplo, que terão sido utilizados por Ricardo Salgado esquemas financeiros – em que o empresário luso-angolano Hélder Bataglia terá desempenhado um papel nuclear – para fazer chegar discretamente a totalidade de 22 milhões de euros a José Sócrates.



Em conclusão, Ricardo Salgado é suspeito de vários crimes: abuso de confiança, corrupção activa, branqueamento de capitais e fraude fiscal qualificada. Mas, sublinhou Rosário Teixeira, o caso não está fechado: "Obviamente que estes factos não são uma posição definitiva no processo. São, digamos assim, um tema de conversa ou a diligência deste interrogatório (…) Seria útil a colaboração do senhor doutor no sentido de esclarecer a razão de ser dos respectivos factos."

Ricardo Salgado ficou em choque. Tirou vários apontamentos numa folha de papel enquanto Rosário lia a indiciação. Com os cotovelos assentes na mesa e as mãos entrelaçadas junto à boca, não escondeu o seu desalento. "Senhor procurador, devo dizer que estou profundamente chocado, profundissimamente chocado com tudo isto. Nunca vi tanta mentira junta. Peço desculpa por o estar a afirmar, mas julgo que o senhor procurador já me conhece há algum tempo e sabe que nunca deixei de responder às questões, mesmo quando estava com a faculdade de o poder fazer. Eu vou argumentar na medida do meu conhecimento, uma vez que se trata de operações que já vêm de longa data. Acredito que estou em condições de reverter a totalidade das acusações que estão aqui implícitas."

Depois de um pequeno intervalo em que os advogados aproveitaram para conferenciar com Ricardo Salgado, os trabalhos foram retomados. Os temas abordados foram muitos, quase todos na perspectiva das relações alegadamente suspeitas que Ricardo Salgado foi estabelecendo com algumas das figuras mais poderosas da política e da economia portuguesa, nomeadamente desde a OPA falhada de Belmiro de Azevedo à PT, consumada em 2007.



José Sócrates nunca foi íntimo

O líder histórico do BES quis deixar desde logo bem claro perante Rosário Teixeira que entre ele e José Sócrates nunca existiu uma relação de promiscuidade. "Não são verdadeiras as afirmações de qualquer tipo de relação de influência do primeiro-ministro da altura, engenheiro José Sócrates, em relação a qualquer operação que fosse. Nunca falei com o José Sócrates sobre a história da PT, sequer. E muito menos entregar valores a um primeiro-ministro, portanto, subornos, directa ou indirectamente, por qualquer outra forma."



Rosário Teixeira: "Conhecia-o antes das suas funções como primeiro­-ministro?"

Ricardo Salgado: "Não. Julgo que terei tido, eventualmente, um encontro quando ele foi [ministro] do Ambiente, por causa de uma situação na Beira Baixa, onde tínhamos propriedades. Fora isso, as minhas relações com o engº José Sócrates foram sempre institucionais. Aliás, nunca tive relações íntimas com nenhum primeiro-ministro ou Presidente."



RT: "Já agora qual foi a última vez que esteve com ele?"

RS: "[Suspiro profundo] Ora, estamos em Abril, é a história da troika, que vai entrar em Portugal a seguir, e o engº José Sócrates sai logo a seguir, não é? Abril de 2011. Nunca mais estive com ele. E acredito que ele tenha ficado torcido comigo e com os outros banqueiros que foram à televisão dizer…"

RT: "O engenheiro nunca foi à sua residência em Cascais?"

RS: "Não me recordo."



Sabendo que foi publicada uma notícia pelo Correio da Manhã sobre um alegado jantar entre o ex-primeiro-ministro e Salgado na casa deste último, Adriano Squilacce recordou-o ao seu cliente.



Ricardo Salgado: "Não me lembro…"

Rosário Teixeira: "De José Sócrates ter jantado na sua casa?"

RS: "Não, não me lembro… [pausa] Pode ter ido quando ele escreveu um livro, quando regressou de Paris e regressou de Paris (…) Não me recordo do jantar, recordo-me do tal livro, que eu nunca li. E nunca tive intimidade nenhuma com o engenheiro José Sócrates (…) Eu estive contra o engenheiro Sócrates duas vezes: quando disse que a Vivo tinha de ser vendida (e não foi com o objectivo de recebermos dividendos) e a outra quando no dia 4 de Abril de 2011 fui à TVI e disse que era preciso chamar a troika. Fui o segundo banqueiro a fazê-lo, logo a seguir ao Carlos Santos Ferreira. Tivemos uma reunião prévia na sexta­-feira anterior no Ministério das Finanças com o Fernando Teixeira dos Santos, explicámos que não estávamos em ondições de continuar a comprar títulos de dívida pública e ele disse: ‘Não será por mim que o País vai à falência.’ E eu fiquei confortado."



Para onde foram os milhões entregues a Hélder Bataglia?

Hélder Bataglia era o homem-forte do BES em Angola. Líder da Escom, tinha acesso privilegiado aos corredores do poder de Luanda. Foi ele o grande responsável pela expansão dos negócios do Grupo Espírito no país de José Eduardo dos Santos, através de investimentos que vão do imobiliário ao petróleo. Também foi Bataglia, que Ricardo Salgado chega a apelidar, durante o interrogatório, de one­-man show, quem conseguiu a licença do BESA. Só essa diligência ter-lhe-á valido um prémio de 3 milhões atribuído por Salgado. Os fluxos financeiros entre o ex-líder do BES e Bataglia estão sob escrutínio de Rosário Teixeira e Paulo Silva, que consideram que uma parte substancial das transferências efectuadas para Hélder Bataglia destinar-se-ia, na realidade, a José Sócrates. Confrontado com as suspeitas do MP, Ricardo Salgado tentou explicar as razões dos movimentos financeiros. E exprimiu a sua surpresa por alegadamente o dinheiro que fizera chegar a Bataglia ter ido parar a contas tituladas por figuras que ele, segundo garantiu, mal conhece, como Joaquim Barroca, do Grupo Lena, ou Carlos Santos Silva.



Ricardo Salgado: "Os pagamentos ao Hélder Bataglia eram feitos com esta finalidade: obtenção de poços de petróleo (…) de repente, eu devo dizer-lhe que descobri, depois do colapso [risos], que por trás das nossas costas se estava a passar um filme de terror em que os recursos eram desviados para outras finalidades. Eu nunca na minha vida pensei que isto pudesse acontecer."

Rosário Teixeira: "Porque é que pagaram sem verificar se isso tinha ido avante ou não?"



RS: "Porque é que pagámos? [Risos] A sua questão é perfeitamente correcta. Nós estávamos convencidos de que as coisas estavam a acontecer. (…) Só em 2009 comecei a ter um cheirinho que a coisa estava a complicar-se. Só um cheirinho. Para nós, esses fundos estavam a ser orientados para essas operações concretas."



O tema Bataglia é visivelmente incómodo para o líder do BES, que não esconde a sua animosidade em relação ao seu ex-amigo e parceiro de tantos negócios.

Ricardo Salgado: "Não tenho dúvida nenhuma que fomos completamente enganados em relação a duas coisas: o banco [BESA] e a Escom. E que o Hélder Bataglia foi um elemento determinante nisso."

Outro ex-quadro do BES em Angola que não é poupado quanto às responsabilidades pelo descalabro angolano é Álvaro Sobrinho, ex-presidente do BESA e, de acordo com Salgado, cúmplice de Bataglia em quase tudo o que de mau sucedeu com o banco.



Rosário Teixeira: "É verdade que, aquando da constituição do BESA, falou ao Hélder Bataglia que a Escom podia entrar como accionista?"

Ricardo Salgado: "Isso não faz sentido nenhum. É mentira. Nós tínhamos a área financeira separada da não financeira. A Escom não tinha capitais para entrar no BESA, era o contrário. O Hélder Bataglia pedia constantemente financiamentos ao BESA para apoiar o desenvolvimento imobiliário e foi por isso que eu disse que ele estava em conflito de interesses e que tinha de sair do Conselho de Administração do BESA (…) Ele tinha uma posição de 2,5% no capital do BESA e acabou por vender a posição ao Álvaro Sobrinho por 60 milhões. 60 milhões!!! O Álvaro Sobrinho não tinha dinheiro para comprar aquilo [risos]! O BESA esteve ao serviço do Álvaro Sobrinho e da família. Viemos a saber depois que o Álvaro Sobrinho pôs a cunhada à frente da área do crédito. Quem dava o crédito era a cunhada! Não havia actas! Quando lá fomos em Outubro e nos deparámos com aquele programa de terror – que eu aliás publicamente manifestei e que está na acta – ele foi chamado à pedra pelo general Kopelipa e pelo Dino, era uma coisa absolutamente inconcebível o que se tinha passado dentro do BESA."



Paulo Silva: "Está convencido que o financiamento de Álvaro Sobrinho para comprar a Hélder Bataglia a posição no BESA foi financiada pelo próprio BESA?"

RS: "Tenho quase a certeza. Mas o Álvaro Sobrinho já se tinha servido muito bem... Ninguém sabe até hoje como é que ele saiu com os recursos. Diziam que saíam de mala..."

Rosário Teixeira e Paulo Silva preferiram deixar Álvaro Sobrinho à margem da conversa. Queriam fundamentalmente que o ex-banqueiro falasse de Hélder Bataglia e, em particular, de um contrato que firmou com o gestor luso-angolano em 2005, cujo pagamento final ocorreu apenas em 2010. Só no âmbito desse acordo, foram pagos a Bataglia cerca de 15 milhões de euros. Ricardo Salgado garantiu que o dinheiro foi pago como forma de prémio pelo suposto desenvolvimento dos negócios do grupo em África, mas Rosário Teixeira não acredita, está convencido de que na realidade o dinheiro estava em trânsito para as mãos de José Sócrates.



Rosário Teixeira: "Em 2006 recorda-se se houve algum pagamento de success fee ao Hélder Bataglia? Ele reclamou algum pagamento relacionado com a sua intervenção na administração da Escom?"

Ricardo Salgado: "Não me recordo. Sei que os pagamentos eram pela obtenção das licenças dos blocos de petróleo."

RT: "E eventualmente do BESA, que ele também reivindica..."

RS: "E do BESA. Acho que aí foram 3 milhões. Mas isso é a tal exigência que ele fazia porque não estando directamente a seu cargo o BESA, estando mais na área não financeira, o Hélder devido ao desenvolvimento extraordinário do BESA achava que tinha direito de receber isso e como tinha sido ele a obter a licença e contribuído para o desenvolvimento da actividade em Angola, considerou-se que se devia pagar. Claro que se soubesse o que sei hoje não lhe tinha pago, não é?"

Paulo Silva: "E para isso foi feito algum contrato?"

RS: "Não sei. O senhor inspector é uma pessoa muito cuidadosa e meticulosa mas peço-lhe que acredite que não tinha tempo para a parte administrativa."



Um mistério chamado ES Enterprises

Nesta fase dos acontecimentos, Paulo Silva viu uma oportunidade para apanhar Ricardo Salgado em contradição. Estava na altura de falar na famosa Espírito Santo Enterprises, o offshore montado pelo GES que, na opinião do MP, serviu durante muitos anos como um enorme saco azul destinado a fazer pagamentos ocultos a políticos e gestores alegadamente corruptos. Terá sido por lá que passaram os dinheiros pagos a Bataglia.



Paulo Silva: "Conhece uma entidade chamada Pinsong?"

Ricardo Salgado: "Sabe onde vi esse nome pela primeira vez? No Expresso, nos Panama Papers. Eu não sabia, depois soube que era um veículo criado pela [ES] Enterprises. E não sabia da Markwell e da Monkway [duas sociedades offshore geridas pelo empresário luso­-angolano]."

Rosário Teixeira: "Mas essas aí não estão na sua esfera, são de Hélder Bataglia."

PS: "Esses tais pagamentos foram estabelecidos nos contratos entre a Pinsong e a Markwell precisamente para cobrar esses valores."

RS: "Valores que estavam relacionados com a concessão dos poços de petróleo. Mal sabíamos nós que esses capitais estavam a circular por outro lado, porque os capitais foram desviados. Vim a saber mais tarde que parece que os senhores me imputam a responsabilidade de ter feito chegar dinheiro ao ex­-pri­meiro­-ministro Sócrates mas isto só pode ter sido feito pelo Hélder Bataglia, não eu! Ele estava era a desviar recursos que deviam estar alocados àquela entidade."

RT: "Vamos por partes. O senhor está-nos a dizer que não conhece a Pinsong."

RS: "Conheci no Expresso nos Panama Papers."

RT: "Tem conhecimento da existência desses contratos entre a Pinsong e o senhor Hélder Bataglia?"

RS: "Além desse da Entreprises depois havia os contratos dos poços de petróleo. Mas eu não lhe posso garantir que sejam esses da Pinsong."

RT: "Parece haver aqui uma contradição: o senhor diz que não sabe o que é a Pinsong, mas sabe que há uns contratos; ora esses contratos são em nome da Pinsong. Se não sabe o que é a Pinsong como sabe que há contratos?"

RS: "Eu soube dos contratos porque tive a informação da transferência dos recursos e só poderiam ter sido transferidos à luz disso, dos acordos feitos com o Bataglia."

RT: "Mas esses acordos são feitos com uma entidade offshore que é a Pinsong, que por sua vez é uma filha da ES Enterprises."

PS: "Essa questão administrativa de elaborar os contratos e até escolher a entidade foi instruções que deu ao Jean-Luc Schneider? ‘Trata disto que é preciso para o Hélder Bataglia.’"

RS: "Não sei se foi nesses termos. Sei que houve as concessões dos poços de petróleo que viríamos a descobrir ter sido só uma, mas na altura era isso que estava acordado e o que foi pago."

PS: "Acordado entre quem?"

RS: "Entre o grupo e o Hélder Bataglia."

RT: "Sotor, mas o grupo tem caras. Isto foi entre si e o senhor Hélder Bataglia."

RS: "Provavelmente sim."

RT: "Portanto o que quer dizer é que esse acordo entre si e o senhor Hélder Bataglia terá levado à assinatura desses contratos embora não tenham sido elaborados por si. Alguém dentro da Enterprises arranjava a justificação contabilística para os pagamentos ao senhor Hélder. É isso?"

RS: "Sim."



Depois de deixar bem claro que terá sido o ex-líder do BES que negociou pessoalmente os termos dos pagamentos ao empresário luso-angolano, Rosário Teixeira lançou-se aos detalhes das operações financeiras.



Rosário Teixeira: "Um dos factos que lhe são imputados são três operações de 5 milhões de euros cada, entre 2008 e 2009. Duas para a conta da Markwell e uma para a conta da Monkway, ambas do Hélder Bataglia. Se bem percebi, o sotor diz-me que esses 15 milhões estarão relacionados com os contratos dos poços de petróleo. Os 3 milhões de success fee estão incluídos neste bolo?"

Ricardo Salgado: "Parece-me que sim."

Paulo Silva: "Antes destas de 5 milhões há uma outra em Julho de 2007 de 7 milhões da ES Enterprises para a Markwell, antes dessas três (…) depois disso vieram três de 5 milhões, que perfazem 15 milhões."



Nesta fase, Adriano Squilacce sentiu necessidade de intervir para recentrar o seu cliente. Queria sublinhar que Salgado não tratava de nada que tivesse relação com a parte operacional.

PS: "Tem memória disso, consegue detalhar, será a parte operacional que tratava?"

RS: "Era a parte operacional, claro. Tenho de fazer um esforço de memória, não quero deixar de responder nesta altura."

PS: "Se permite ajudá-lo, aqui estamos a falar do primeiro pagamento feito ao senhor Hélder Bataglia.



Do primeiro contrato de 2005 não foi nada pago, só foi pago em 2010. Aqui estamos a ir ao momento em que efectivamente o senhor Hélder Bataglia lhe surge e está a ser-lhe pago verbas [sic]. Dentro desse raciocínio consegue saber qual é a primeira verba que está a ser paga, a que título e porquê? Se é essa história dos 3 milhões ou se já foi os poços de petróleo?"



RS: "A ordenação dos montantes não sei, não me

recordo."

Paulo Silva não ficou contente com a resposta.

PS: "Aqui não é a ordenação do montantes, é da

realidade…"

RS: "O que estava combinado era pagar os poços de petróleo (…) Se foi antes ou depois não sei."

RT: "A ordem que aqui está é que em 2007 há uma transferência da ES Enterprises para a Markwell de 7 milhões. Desses 7 ele agarra em 3 e põe na sociedade Gunter que é do senhor José Paulo, primo de José Sócrates."

RS: "[Risos] É o filme que passa atrás das nossas costas e que só agra é que eu estou a realizar!"

RT: "A seguir a estes 7 milhões (…) há mais três transferências de 5 milhões de euros (a última já é em 2009), que perfazem 15 milhões de euros (…) o que perfaz 22 milhões. Pronto. Estes 22 milhões entregues ao senhor Hélder Bataglia são o quê? Estamos a falar de tudo relacionado com poços de petróleo mais os 3 milhões da compensação da licença do BESA?

RS: "Exactamente. Desenvolvimento dos projectos. O Hélder Bataglia tinha o compromisso de desenvolver os projectos e estava constantemente a pedir recursos para efeitos não sei de quê, para contribuir para o desenvolvimento dos projectos. Se ele depois pegava no dinheiro e entregava a alguém lá no Con­go­-Brazzaville ou em Angola eu não faço ideia. O compromisso dele era desenvolver os projectos e trazer os poços de petróleo."

RT: "Então este dinheiro que aqui está não é apenas uma remuneração do success fee e do trabalho..."

RS: "Com certeza que não."

RT: "Era também para ele próprio contribuir para esse desenvolvimento dos projectos."

RS: "Exactamente."

Estava na hora de introduzir Carlos Santos Silva na conversa. Alicerçado no depoimento de Hélder Bataglia [que dissera que Ricardo Salgado lhe pedira para utilizar as suas contas offshore no sentido de fazer chegar discretamente dinheiro a Carlos Santos Silva, alegado testa-de-ferro de José Sócrates], o MP quis explorar a relação entre Salgado e o amigo do ex­-primeiro-ministro.

Rosário Teixeira: "Conhece o engenheiro Carlos Santos Silva?"

Ricardo Salgado: "Nunca o vi e é uma situação para mim de uma enorme perplexidade porque pelo que percebi os recursos foram parar a Carlos Santos Silva."

RT: "Certo."

RS: "Eu vou-lhe dizer o que conheço do Grupo Lena."

RT: "Está a associar o Carlos Santos Silva ao Grupo

Lena..."

RS: "E não é?"

RT: "Entre outras coisas, sotor."

RS: "Ó senhor procurador, eu não me recordo de ter falado ao Carlos Santos Silva."

RT: "Era seu cliente com alguns recursos… Até recebia alguns dinheiros no BESI que não são para toda a gente e que até trouxe alguns dinheiros lá de fora ao abrigo do RERT."

RS: "Para mim foi uma enorme surpresa que ele tivesse feito o RERT no BES. Nunca me passou pela cabeça que isto pudesse acontecer, esta conjugação de relações entre o engenheiro Sócrates, o Grupo Lena e o Carlos Santos Silva. Não fazia ideia!"

Estava na altura de confrontar o líder histórico do BES com a pergunta sacramental.

Rosário Teixeira: "E muito menos tem conhecimento de que tenha pedido a alguém para fazer transferências para este Carlos Santos Silva?"

Ricardo Salgado: "Claro que não! Claro que não! Isso é tudo iniciativas do senhor Bataglia, que quando tinha um programa para desenvolver em Angola e para o qual estava a ser remunerado (…) fazia circular os recursos pelas nossas costas desta forma. Foi uma total surpresa!"



Paulo Silva: "Mas tem algum conhecimento que o senhor Hélder tenha relações com Carlos Santos Silva?"

RS: "Não faço ideia. O Hélder nem sequer desenvolvia o relacionamento que tinha com o engenheiro José Sócrates. A única coisa que me disse sobre a família do engenheiro Sócrates foi este senhor Pinto de Sousa, que estava lá em Angola e que tratava lá das salinas e de uns terrenos que eles tinham, portanto não se surpreendam por eu ter ficado em estado de choque."

Rosário Teixeira sentiu necessidade de fazer sentir a Salgado que não estava a imaginar coisas ou a relacionar factos de forma abusiva.

Rosário Teixeira: "Mas algumas das interpretações destes factos não saem da nossa lavra, saem de pessoas que afirmaram e que dizem que foi o senhor que pediu para haver contas que serviam de passagem para dinheiros que vieram da ES Enterprises."

Ricardo Salgado: "Nunca fiz isso na minha vida!"

RT: "Nunca utilizou contas de passagem nem nunca pediu a ninguém ‘olhem deixem lá passar esse dinheiro e depois transfere para a conta tal?’"

RS: "Não."



O procurador resolveu fazer um ponto de situação. Os depoimentos de Bataglia e de Salgado não podiam ser mais contraditórios.



Rosário Teixeira: "Aquilo que aqui está em causa é duas versões sobre a existência destes pagamentos, destas operações. O senhor está-nos a dizer que deu estes dinheiros todos ao senhor Hélder Bataglia (só nestes anos de 2008, 2009, somam 22 milhões de euros) e que [os dinheiros] são pura e simplesmente para ele de­senvolver negócios e para remunerações dele do sucesso que pudesse ter, incluindo a tal licença bancária do BESA que terá sido paga algum tempo depois. Outra coisa é dizer que parte deste dinheiro foi entregue por si ao senhor Hélder Bataglia mas depois para o reencaminhar para umas contas que o senhor Carlos Santos Silva lhe deveria indicar."

Ricardo Salgado: "Eu nunca ouvi falar no Carlos Santos Silva antes, nunca! O Hélder Bataglia nunca me falou num Carlos Santos Silva, nunca me falou de nada! Ele fazia o que queria!"



Zeinal Bava e a desgraça da Oi

Já eram 2h da tarde e Ricardo Salgado começava a dar sinais de cansaço, mas Rosário Teixeira decidiu prolongar o interrogatório. Queria avançar para a polémica venda da operadora de telecomunicações. A tese do MP é esta: Ricardo Salgado terá corrompido José Sócrates para que este autorizasse a venda da Vivo à operadora espanhola Telefónica, gerando dividendos milionários para os accionistas da PT, que tinha metade da Vivo. Ao mesmo tempo que subornava o ex-primeiro-ministro, Ricardo Salgado terá ainda distribuído muitos milhões de euros por Zeinal Bava (na altura CEO da PT) e Henrique Granadeiro (chairman da empresa) no âmbito deste negócio, que se estendeu depois à entrada da PT no capital da operadora brasileira Oi, numa operação que se revelou ruinosa para os cofres da PT.



Rosário Teixeira: "Em 2007 há aqui pagamentos ao senhor Zeinal Bava com origem na ES Enterprises. Porquê?"

Ricardo Salgado: "Já tive oportunidade de lhe dizer o seguinte, e aproveito para responder a outra suposta acusação, de que eu é que engendrei a operação da PT adquirir a Oi Telemar (…) O José Sócrates queria que se vendesse a Vivo e queria que ficássemos no Brasil. Saíram notícias com afirmações do Sócrates de que a PT tinha de ficar no Brasil (…) O Brasil estava a crescer muito, era muito importante a operação mas se a Vivo fosse vendida e se houvesse a alternativa de uma outra companhia, nesse caso a Oi Telemar, havia talvez a possibilidade de se fazer uma parceria."



RT: "Mas que não estava garantida na altura."

RS: "Não estava garantida e mais uma vez fomos levados à certa, mas agora por brasileiros."

Ricardo Salgado passou então a explicar detalhadamente a ruína do negócio alegadamente arquitectado por ele, por Sócrates, Zeinal Bava e Henrique Granadeiro. E de como terá sido por causa da situação calamitosa que encontraram na Oi que foram pagos os milhões a Zeinal Bava.

Ricardo Salgado: "A situação da Oi Telemar era dramática. No Brasil, qualquer cliente de companhia de telefones em que o serviço não esteja à altura põe imediatamente um processo. A Oi Telemar tinha milhares, se não milhões, de processos distribuídos pelo Brasil. E ainda ninguém tinha avaliado isso. Foram avaliar a empresa, provavelmente, os activos e os passivos, mas não avaliaram a litigância, que era brutal. Nessa altura era vital enviar uma equipa­-choque para o Brasil e essa equipa só dava garantias se fossem portugueses, porque brasileiros já sabíamos o que eles tinham sido capazes de fazer. O Zeinal Bava aceita chefiar essa equipa, eu entretanto começo a perceber que o Zeinal Bava está a ser solicitado para ir para outras águas, um dos que parece tê-lo convidado é o Carlos Slim [um dos homens mais ricos do mundo, é dono da América Móvil, a maior empresa de telecomunicações da América Latina e, no Brasil, controla Embratel, a Claro e a Net]. Aliás também já me dizem hoje que ele está a colaborar com o Carlos Slim em Londres. Bom, mas o Zeinal Bava não podia saltar dali. E era fundamental ter uma equipa com ele, para poder dominar aquela fera da Oi Telemar. E essa equipa…"

Rosário Teixeira: "Mas antes ou depois da aquisição?

RS: "Exactamente. Mas eu estou a falar-lhe por causa do pagamento ao Zeinal Bava."

(…)



RT: "Então o Zeinal ia para o Brasil para chefiar uma equipa para pôr a Oi em ordem."

RS: "Exactamente. E para o fazer precisava de uma equipa grande. Porque a Oi Telemar é a maior operadora brasileira de rede fixa. É uma coisa incrível mas é verdade. O Zeinal diz-me: ‘Ó dr. Ricardo, nós precisamos de ter uma garantia qualquer de que a equipa que vai, fica.’ (…) E então pensou-se, o Zeinal Bava comigo, e eu com o Zeinal Bava, numa modalidade na qual se estabelecia uma operação fiduciária, que se destinava a constituir a âncora para segurar os colaboradores portugueses que fossem para o Brasil. Essa operação fiduciária traduzia-se num montante que não sabíamos exactamente, julgo que no escalonamento dos pagamentos ao Bava há uma evolução. Se bem me lembro não se sabia o número exacto de quantas pessoas iriam para o Brasil. Falava-se de um montante que podia chegar a 20 ou 30 milhões (…) Tudo isto tinha de estar no espaço e no tempo, num programa que fosse sólido. E combina­-se uma primeira fase de 8 milhões, salvo erro, e de outros montantes a seguir. Mas estava lá uma cláusula de salvaguarda, que infelizmente não foi a mesma que se fez quanto ao Bataglia. Que dizia que se a operação de fusão não se fizesse, o dinheiro era retornado. E o Zeinal Bava comportou-se impecavelmente. Olhe que não fui eu que lhe pedi a devolução do dinheiro, foi ele que por sua iniciativa devolveu o dinheiro à massa falida do Luxemburgo. Tudo. Até ao último cêntimo, incluindo juros."

Paulo Silva: "Por isso estamos a falar de 8 milhões e meio que estão indicados, ainda em finais de 2010 e em Janeiro de 2011. E depois esse momento é reforçado ao longo de 2011 com mais 10 milhões. São ao todo 18 milhões e meio. São estas verbas de que estamos a falar."

Ricardo Salgado: "Exacto. Mas foram reembolsadas."

PS: "Mas se estou a perceber o que sr. dr. está a dizer, seriam um fundo."

RS: "Não é um fundo."

PS: "É um fundo…"

Adriano Squilacce: "É uma operação fiduciária."

RS: "É uma operação fiduciária que se destina…"

RT: "…que ficava na esfera dele para ele fazer uns pagamentos…"

RS: "Não era pagamentos. Aquilo devia permitir, logo que a operação se fizesse, uma relação financeira que motivasse os colaboradores e essa relação era para ser atribuída àqueles que fossem para lá. Podia ser em acções da PT, já numa segunda fase, ou havendo fusão, da empresa resultante. Por isso, não se sabia e se deixou em aberto."

RT: "Fizeram um contrato."

RS: "Exactamente. Mas os senhores devem ter o contrato. Nas cartas rogatórias não receberam o contrato?"

RT: "Eu pessoalmente… neste processo, não temos esses contratos. Por isso se os quiserem disponibilizar…"

AS: "Nós não os temos [risos], por isso é que os gostávamos de ver."

PS: "Essas verbas de 18 milhões e meio, na mesma altura, transferiu para a [imperceptível]"

RS: "Para a [imperceptível] são outros 500… Agora o que eu gostava de lhes dizer era o seguinte: já ouvi falar várias vezes do Diabo. A coincidência destas operações com aquelas datas do Hélder Bataglia, é o Diabo. Foi o Diabo [risos]. Não tem nada a ver…"

RT: "Mas não sendo o Diabo elemento processual,

requer uma interpretação humana. Esse é o problema."

RS: "Isso é o que vos quero dizer. Reparem que

o dinheiro voltou, como estava combinado com

o Zeinal Bava."

PS: "E a [imperceptível]?"

RS: "A [imperceptível] tem a ver com Granadeiro. mas ele não tem a ver com isto, tem a ver com uma colaboração que deu ao grupo, muito importante, em anos anteriores, antes de ir para a PT, na reorganização da área agrícola do grupo relacionada com a Comporta. (...)"

Eram 15h quando Rosário Teixeira deu o interrogatório por terminado. No momento em que se levantou da cadeira para se encaminhar para a saída, Ricardo parecia cansado. Não era para menos: estivera quatro horas sob fogo cerrado. Agora, resta-lhe esperar pela acusação e, eventualmente, preparar-se para um longo e cansativo julgamento.



Este artigo foi originalmente publicado na edição 690 da SÁBADO, nas bancas a 2 de Março de 2017.