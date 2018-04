A polémica começou com a divulgação das imagens dos interrogatórios a José Sócrates no âmbito do processo Marquês, primeiro pela SIC e depois pela CMTV. São José Almeida, presidente do Conselho Deontológico (CD) do Sindicato dos Jornalistas, conta ao jornal Público (em que também é jornalista) que as reportagens são "legítimas" e que estas constituem um assunto de "interesse público".

Para a presidente do CD, o compromisso dos jornalistas é com o público e a sociedade, e que por isso estes "têm o dever de revelar informações verídicas como as que foram" mostradas. "No cumprimento da sua obrigação e compromisso com a sociedade o dever de informar sobrepõe-se sempre para os jornalistas aos direitos de imagem e até a leis como a do segredo de justiça, que nem é o caso nesta situação", afirmou.

São José Almeida lembra também que já não é a primeira vez que uma situação deste género aconteceu, dando o exemplo da divulgação das audições durante o processo dos Vistos Gold pela CMTV.

Em contrapartida, a ministra da Justiça Francisca Van Dunem afirmou durante a inauguração da exposição comemorativa dos 150 Anos da Abolição da Pena de Morte em Portugal que a divulgação dos interrogatórios "constitui crime" e que o Ministério Público tomará as iniciativas necessárias. Também a Procuradora-Geral da República Joana Marques Vidal mostrou-se "desagradada" com a situação.

A Operação Marquês conta com 28 arguidos e quase duas centenas de crimes económico-financeiros. O antigo primeiro-ministro de Portugal, José Sócrates, foi constituído arguido de três crimes de corrupção passiva de titular de cargo político, 16 de branqueamento de capitais, nove de falsificação de documentos e três de fraude fiscal qualificada.