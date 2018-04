SÁBADO. Para o jurista, a reportagem representa "o culminar de uma longa parceria e cumplicidade entre a estação de televisão [SIC] e as autoridades a quem o processo está entregue".



Delille, reagiu esta terça-feira às reportagens emitidas pela CMTV e pela SIC, que revelam imagens do interrogatório a que foi sujeito o antigo primeiro-ministro. O conteúdo das inquirições já havia sido revelado pela. Para o jurista, a reportagem representa "o culminar de uma longa parceria e cumplicidade entre a estação de televisão [SIC] e as autoridades a quem o processo está entregue".

O espetáculo é singular e chocante. Ele significa uma progressiva e assustadora tabloidização da nossa justiça. No essencial, está agora claro que vale tudo: qualquer cidadão ficou a saber que as filmagens dos interrogatórios que o Ministério Público promove estão no mercado. Eles aparecerão nos telejornais em função do interesse comercial, das audiências", escreve o advogado.

O advogado de José Sócrates, PedroNum comunicado enviado às redacções por Pedro Delille, o causídico defende que a reportagem demonstra uma cumplicidade entre "a SIC, o procurador e o juiz de instrução, a quem a estação tem traçado os mais elogiosos perfis", referindo-se ao juiz Carlos Alexandre.Segundo o advogado, a dignidade da justiça portuguesa está "subjugada ao interesse venal do espectáculo". Pedro Delille diz que o pensamento veiculado pela justiça é: "utilizaremos tudo o que nos permitir ganhar dinheiro".Mas o resultado da reportagem, aos olhos do jurista, é positivo: "O tiro saiu pela culatra. Os interrogatórios vêm demostrar aquilo que temos repetidamente afirmado: a acusação não tem qualquer fundamento em factos e muito menos em provas", pode ler-se no comunicado enviado.Terá ficado a nu a "incapacidade dos procuradores em sustentar o que levianamente afirmam".O comunicado termina com Pedro Delille a escrever: "Ao denunciar e condenar publicamente o que aconteceu, a defesa do Sr. Engenheiro José Sócrates cumpre o seu dever social e profissional", acrescentando ainda que iráão deixaremos também de agir judicialmente em defesa dos nossos direitos que são, afinal, os direitos que o Estado deveria garantir a todos os cidadãos portugueses".Este comunicado é de novo apenas assinado por Pedro Delille, não havendo qualquer referência ao outro advogado de José Sócrates, João Araújo.Circulam rumores de que Araújo terá abandonado a defesa do antigo primeiro-ministro, rumores suportados por os últimos requerimentos e recursos apresentados em nome do antigo governante terem sido apenas assinados pelo advogado Pedro Delille.Ao Correio da Manhã, João Araújo respondeu, quando confrontado com a pergunta se ainda representava o socialista: "É um assunto entre mim e o eng. José Sócrates. Não quero esclarecer nada".