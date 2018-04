José Sócrates não conseguiu esconder a ira no último interrogatório da Operação Marquês, com o procurador Rosário Teixeira e com o advogado Pedro Delille.Apesar do conteúdo dos interrogatórios já ter sido revelado pela SÁBADO , a SIC revelou pela primeira vez as imagens captadas durante o segundo e terceiro interrogatórios realizados ao antigo primeiro-ministro, acusado de 31 crimes (três crimes de corrupção passiva de titular de cargo político, 16 de branqueamento de capitais, nove de falsificação de documentos e três de fraude fiscal qualificada).Nos interrogatórios, feitos em Março de 2017, o ex-primeiro-ministro, ao perceber que caíra a suspeita de que o seu governo favorecera Vale do Lobo, levantou a voz. "Desculpará mas não passará por cima disto! Eu nunca falei a Armando Vara sobre o Vale do Lobo. Com que base é que afirma aqui que fui o mastermind do empréstimo da CGD ao Vale do Lobo!? Eu nunca discuti o Vale do Lobo com ninguém!", explode José Sócrates.O procurador chamou-o à atenção, dizendo que não lhe podia levantar a voz. No vídeo esta segunda-feira divulgado pela SIC, vê-se Delille a tentar acalmar Sócrates. "Desculpe a violência da palavra, mas isto [a alegada interferência de Sócrates no negócio] foi uma manha sua, senhor procurador", continua o antigo primeiro-ministro.Além disso, Sócrates também fora confrontado com as férias alegadamente suportadas por Carlos Santos Silva. O antigo governante desmentiu várias vezes a tese de que o empresário era o seu testa-de-ferro: "Eu paguei todos os jantares. Mas será que isso valerá alguma coisa para a sua cabecinha?", questiona Sócrates, visivelmente irritado. "Carlos Santos Silva é um amigo de 40 anos. Passo férias [com ele] há 20 anos. Mas os senhores saberão isso, já que devassaram toda a minha vida", concluiu.O juiz Carlos Alexandre fixou o dia 3 de Setembro como prazo limite para as defesas dos 28 arguidos acusados na Operação Marquês requererem ou não a abertura da fase de instrução. Num despacho que chegou, esta segunda-feira, às partes, o juiz considerou que, ultrapassados todos os incidentes processuais, o prazo de 20 dias, como estipula a lei, iniciava-se, precisamente, segunda-feira, terminando a 9 de Maio (ou a 14, mediante o pagamento de multa). Ministério Público e arguidos sugeriram vários períodos de prorrogação. Carlos Alexandre tentou ficar a meio, tal como a SÁBADO noticiou esta segunda-feira.