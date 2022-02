Sobrinho e Bataglia apanhados nos Suisse Secrets

Na investigação dos Suisse Secrets há mais de 100 portugueses com contas no banco suíço Credit Suisse. Dois nomes destacam-se por estarem a ser investigados pela justiça nacional: Álvaro Sobrinho e Hélder Bataglia que tiveram contas conjuntas no banco, revela o jornal Expresso. A fuga de informação abrange contas abertas no banco entre as décadas de 1940 e 2010.







Sábado

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Sobrinho e Bataglia são investigados nos processos-crime da Operação Monte Branco e noutro sobre a apropriação de centenas de milhões de euros no Banco Espírito Santo Angola (BESA), durante o tempo em que Sobrinho era presidente executivo do banco e Bataglia fazia parte da sua administração.O semanário refere que a fuga de informação analisada não é exaustiva, já que não surgem nomes como o de Ricardo Salgado que tinha contas no Credit Suisse - uma delas em nome da Lindsell Finance Corp e outra em nome da Savoices Corporation, através da qual recebeu, alegadamente, 14 milhões de euros do construtor José Guilherme.Os ficheiros do projeto Suisse Secrets incluem 12 contas de que Álvaro Sobrinho foi beneficiário e dez no caso de Bataglia. Os dados mostram que, numa dessas contas, titulada através da companhia offshore Garrylake Investments, SA, o antigo CEO do BESA chegou a ter 78 milhões de dólares, revela o Expresso na investigação feita. Os dois partilharam ainda três contas no Credit Suisse, tendo sido todas criadas no mesmo dia (26 de janeiro de 2011).