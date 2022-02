Covid-19: Mais de 83 mil crianças entre os 5 e os 11 anos têm vacinação completa

Mais de 83 mil crianças entre os 5 e os 11 anos têm a vacinação primária completa contra a covid-19, tendo, destas, sido inoculadas 5.518, no sábado, divulgou hoje a Direção-Geral da Saúde (DGS).







Segundo os dados mais recentes da DGS, 2.012 crianças deste escalão etário iniciaram o processo de vacinação no sábado e 3.506 receberam a segunda dose da vacina.Neste momento, encontram-se em Portugal Continental, com vacinação primária completa, 83.691 crianças entre os 5 e os 11 anos e 329.958 com uma dose da vacina contra a covid-19.Fora desta faixa etária, foram também vacinadas, com a segunda dose, 5.152 pessoas, 22.649 com a dose de reforço e 389 receberam a vacina da gripe, indica a DGS.De acordo com os dados divulgados, 8.892.049 pessoas têm a vacinação primária completa e 5.826.929 já receberam a dose de reforço.Na quinta-feira, o coordenador do plano de vacinação, coronel Carlos Penha-Gonçalves, admitiu que a vacinação contra a covid-19 destinada a crianças está aquém das expectativas, mas salientou que Portugal é dos países da Europa com maior taxa de adesão na faixa etária entre os 5 e os 11 anos.O secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Lacerda Sales, salientou que a imunização das crianças contra a covid-19 é um "processo em continuidade" e que "praticamente 50% desta faixa etária foi vacinada".A covid-19 provocou pelo menos 5,87 milhões de mortos em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.Em Portugal, desde março de 2020, morreram 20.831 pessoas e foram contabilizados 3.187.389 casos de infeção, segundo a última atualização da Direção-Geral da Saúde.A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China.A variante Ómicron, que se dissemina e sofre mutações rapidamente, tornou-se dominante no mundo desde que foi detetada pela primeira vez, em novembro, na África do Sul.