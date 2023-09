Sismo de Marrocos sentido em vários locais em Portugal sem registo de danos

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

O sismo, que ocorreu às 23h11, foi registado nas estações da Rede Sísmica Nacional e teve epicentro se localizou a cerca de 65 km a Sudoeste de Maraquexe.De acordo com o IPMA, o sismo, "até ao momento, não causou danos pessoais ou materiais e foi sentido com intensidade máxima III/IV (escala de Mercalli modificada) nos concelhos de Castro Marim, Faro, Loulé, Portimão, Vila Real de Santo António (Faro), Cascais, Lisboa, Torres Vedras, Vila Franca de Xira (Lisboa), Almada, Setúbal e Sines (Setúbal)"."Foi ainda sentido com menor intensidade nos concelhos de Coimbra (Coimbra), Albufeira, Olhão, Silves (Faro), Alenquer, Loures, Mafra, Oeiras, Sintra, Amadora, Odivelas (Lisboa), Santo Tirso, Vila Nova de Gaia (Porto), Santiago do Cacém, Seixal e Sesimbra (Setúbal), refere o IPMA, que admitiu a possibilidade de emitir novos comunicados sobre o assunto.Segundo os 'media' marroquinos, o sismo fez com que muitas pessoas saíssem para as ruas de Casablanca, Rabat, Marraquexe e Agadir.As linhas telefónicas foram interrompidas.Um segundo tremor de 4,9 foi registado a nordeste de Taroudant (200 quilómetros a sul de Marraquexe) cerca das 23h30.