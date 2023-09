Mónica Sintra passa "noite ao relento" após sentir sismo num hotel em Marrocos

Hóspedes do hotel onde a artista se encontra instalada saíram para a rua.

Luana Augusto com Ana Bela Ferreira

Luana Augusto com Ana Bela Ferreira

Luana Augusto com Ana Bela Ferreira

Luana Augusto com Ana Bela Ferreira

As mais lidas

A cantora Mónica Sintra está de férias em Marrocos e foi surpreendida pelo sismo de magnitude 6.9 na escala de Richter que teve epicentro a cerca de 65 quilómetros a Sudoeste de Marraquexe, na noite de sexta-feira.





A carregar o vídeo ... Mónica Sintra em Marrocos durante o sismo

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

A artista contou que os hóspedes do hotel onde se encontra instalada saíram para a rua, ainda que a infraestrutura não tenha sido afetada."Está tudo bem. Estamos todos no ponto de encontro do hotel à espera de ver se há uma terceira réplica ou não. O Duarte [filho da cantora] está assustado", revelou a artista durante a madrugada deste sábado."Vamos ficar por aqui. Vai ser uma noite ao relento", acrescentou.Segundo o IPMA, o terramoto ocorreu pelas 23h11 de sexta-feira, a uma profundidade de 10 quilómetros.