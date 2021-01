Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa ordenou a vigilância de dois jornalistas para apurar as fontes dos mesmos no universo dos tribunais. O Sindicato dos Jornalistas repudia esta prática e diz que, daquilo que depreende da informação que é pública, "está em causa um evidente abuso de poder por parte de determinada procuradora do poder judicial". Em declarações enviadas à SÁBADO, a presidente do sindicato dos jornalistas, Sofia Branco, considera que esta atuação do Ministério Público (MP) "levanta questões muito sérias do ponto de vista da liberdade de imprensa, desde logo porque coloca em causa o sigilo profissional, que ao que parece foi consistentemente violado. Há uma ordem de um poder judicial sem fazer ressalva do sigilo profissional que é fundamental para o jornalismo ser exercido com independência". Em declarações enviadas à SÁBADO, a presidente do sindicato dos jornalistas, Sofia Branco, considera que esta atuação do Ministério Público (MP) "levanta questões muito sérias do ponto de vista da liberdade de imprensa, desde logo porque coloca em causa o sigilo profissional, que ao que parece foi consistentemente violado. Há uma ordem de um poder judicial sem fazer ressalva do sigilo profissional que é fundamental para o jornalismo ser exercido com independência".

Andrea Marques a montar vigilância aos jornalistas Carlos Rodrigues Lima, da SÁBADO, e Henrique Machado, ex-Correio da Manhã e atualmente na TVI. "Enquanto presidente do sindicato espero que isto não seja uma prática regular e que tenha sido apenas de uma procuradora", declara Sofia Branco.



Sofia Branco diz ainda que muitas vezes o sindicato é contactado "para acompanhar buscas sempre que está envolvido um jornalista com carteira profissional" e que é "surpreendente que uma coisa dessas aconteça sem o mínimo de contacto com as instituições que poderiam esclarecer que uma coisa destas viola claramente o sigilo profissional".O sindicato lamenta ainda que "neste contexto de ataque cerrado à liberdade de imprensa em muitas paragens, haja um poder judicial a ter uma decisão" como a que levou a procuradoraA representante sindical apela aos jornalistas investigados que apresentem queixa e ainda mais pede aos órgãos de informação para os quais trabalhem que também o façam. "O que aconteceu é grave, tem de ser denunciado individual e coletivamente. Este é um caso importante para toda a classe jornalística."O departamento de vigilâncias da PSP colocou-se no terreno e durante vários dias (entre abril e junho de 2018) seguiu, pelo menos, os passos de Carlos Rodrigues Lima, fotografando-o em frente ao Departamento Central de Investigação e Ação Penal.A diligência foi ordenada à PSP sem qualquer mandado de um juiz de instrução. Segundo a lei, só um tribunal superior pode ordenar a quebra do sigilo dos jornalistas.