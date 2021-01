Jornalistas foram vigiados ilegalmente pela polícia a mando de uma Procuradora do DIAP (fotografados, mensagens vasculhadas, sigilos violados).



João Cotrim Figueiredo, deputado único pela Iniciativa Liberal (IL), condena a vigilância feita a jornalistas da, TVI e Visão no âmbito de uma investigação a uma alegada quebra do segredo de Justiça no caso e-Toupeira."Jornalistas foram vigiados ilegalmente pela polícia a mando de uma Procuradora do DIAP (fotografados, mensagens vasculhadas, sigilos violados)", escreveu Cotrim Figuiredo no Twitter, numa publicação que questiona a actuação do Ministério Público no caso."É isto uma democracia? Onde está a liberdade de imprensa? Exigem-se responsabilidades imediatas e que a Justiça atue", pergunta o deputado numa publicação para a qual o seu gabinete de imprensa remeteu a SÁBADO, depois de uma tentativa de obter uma reacção ao caso.Fontes oficiais dos grupos parlamentares de PS, CDS e BE recusaram fazer qualquer comentário à investigação de que foram alvo os jornalistas e que foi revelada pela"O PS nada tem a dizer sobre a matéria, porque tem por hábito não comentar questões de justiça", respondeu o gabinete de imprensa do partido no Parlamento.Uma posição idêntica à do CDS. "É um caso de Justiça para já vamos aguardar", respondeu fonte oficial do partido.No BE, a opção foi também a de não comentar o caso que foi, contudo, objeto de crítica pela candidata presidencial apoiada pelo partido, Marisa Matias. Ao Expresso, Marisa considerou que "é sempre grave quando a liberdade de expressão é atacada", num comentário feito à margem de uma ação de campanha.Contactados pela, PSD, PCP e PAN ainda não deram qualquer resposta ao pedido de reação.A procuradora Andrea Marques do Departamento de Investigação e Acção Penal de Lisboa ordenou e a PSP cumpriu: fazer vigilâncias a jornalistas. Os alvos da magistrada do Ministério Público foram dois: Carlos Rodrigues Lima, jornalista da, e Henrique Machado, ex-jornalista do Correio da Manhã, atualmente na TVI. Com tal diligência, segundo o processo, a procuradora quis saber com quem é que ambos os jornalistas contactavam no universo dos tribunais, apesar de a investigação em causa dizer só respeito a uma eventual violação do segredo de justiça no caso E-toupeira.