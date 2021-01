"Não se perseguem jornalistas, não se escutam jornalistas, não se quebra o sigilo das fontes. Isso é absolutamente inaceitável". Foi assim que Catarina Martins reagiu aos jornalistas à notícia dasobre a vigilância a jornalistas.Ao Expresso, Marisa Matias já tinha considerado que "é sempre grave quando a liberdade de expressão é atacada", num comentário feito à margem de uma ação de campanha.Contactados pela, PSD, PCP e PAN ainda não deram qualquer resposta ao pedido de reação.A procuradora Andrea Marques do Departamento de Investigação e Acção Penal de Lisboa ordenou e a PSP cumpriu: fazer vigilâncias a jornalistas. Os alvos da magistrada do Ministério Público foram dois: Carlos Rodrigues Lima, jornalista da, e Henrique Machado, ex-jornalista do Correio da Manhã, atualmente na TVI. Com tal diligência, segundo o processo, a procuradora quis saber com quem é que ambos os jornalistas contactavam no universo dos tribunais, apesar de a investigação em causa dizer só respeito a uma eventual violação do segredo de justiça no caso E-toupeira.