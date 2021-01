Luís Menezes Leitão,

O Bastonário da Ordem dos Advogados,classifica como "preocupante" a notícia de que o Ministério Público mandou seguir, vigiar e espiar jornalistas.Começando por referir não ter os "dados completos sobre a forma como a situação terá decorrido", o bastonário refere que, "com base na informação disponível", pode estar em caso um problema de tentativa de obstrução à liberdade de imprensa. "É sempre essencial que asseguremos a liberdade de imprensa, com os jornalistas a ter plena liberdade de dar as notícias que entenderem", refere Menezes Leitão em declarações à SÁBADO.E é com base nesta crença que o bastonário diz estar "preocupado", com a decisão do Ministério Público em vigiar jornalistas. Segundo o processo revelado pela SÁBADO, a procuradora Andrea Marques do Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa quis saber com quem é que vários jornalistas (da SáBADO, Correio da Manhã, SIC e Visão) contactavam no universo dos tribunais, apesar de a investigação em causa dizer só respeito a uma eventual violação do segredo de justiça no caso E-toupeira.Menezes Leitão considera que se o que está em causa é um "crime de violação de segredo de justiça", este sobrepõe-se ao "direito de acesos às fontes", mas que isso não justifica "fazer vigilância a contactos que os jornalistas tenham fora dessa situação", considerando que neste caso "pode haver restrição à liberdade de imprensa", o que considera "muito grave".Sobre a ausência de um mandado de um juiz de instrução, Menezes Leitão refere que "se implicar violação de direitos fundamentais, como monitorização de deslocações", deve haver um mandado passado por um juiz de instrução. "Tenho muitas dúvidas que possa ser feito sem mandato judicial", conclui.