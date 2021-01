Instituto de Imprensa Internacional preocupado com vigilância a jornalistas

O Instituto de Imprensa Internacional (IPI) divulgou estar preocupado com a vigilância policial a quatro jornalistas em Portugal. Numa informação, publicada na sua página online , a organização, que junta diretores, empresários e jornalistas de mais de 100 países, sublinha que "esta vigil|ancia é uma violação sem precedentes da confidencialidade das fontes de informação os jornalistas".Comentando o caso em que o Ministério Público (MP) pediu à PSP para vigiar quatro jornalistas - Carlos Rodrigues Lima da, Henrique Machado agora da TVI, na época do Correio da Manhã, Sílvia Caneco da Visão e Isabel Horta, então da SIC - para tentar descobrir quem seriam as suas fontes no caso E-Toupeira.No âmbito da vigilância foram extraídas SMS de alguns dos jornalistas, de outro foi levantado o segredo bancário e Carlos Rodrigues Lima foi seguido e fotografado durante dias na via pública, como conta a edição desta semana da"A monitorização de comunicações privadas e dados bancários de jornalistas é um ato sem precedentes e representa uma violação grosseira dos direitos dos jornalistas do direito à confidencialidade das fontes e ao segredo profissional, protegidos tanto pela Constituição da República Portuguesa como pela lei internacional", refere o vice-diretor do IPI, Scott Griffen."A falta de uma supervisão judicial nesta séria violação dos diretos dos jornalistas e da liberdade de imprensa é extremamente preocupante e exige uma resposta imediata das autoridades portuguesas. Deve ser aberta uma investigação transparente para apurar se estas medidas de vigilância violaram a lei e como esta vigilância a jornalistas por uma autoridade foi autorizada e aconteceu."