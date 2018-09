Um dos juízes autores do acórdão é precisamente Manuel Soares, presidente da direcção da ASJP. Dois homens foram condenados a quatro anos e meio de prisão por crimes de abuso sexual mas a pena foi entretanto suspensa.

A Associação Sindical dos Juízes Portugueses (ASJP) saiu em defesa dos juízes autores do acórdão do Tribunal da Relação do Porto que visa dois homens, condenados a quatro anos e meio de prisão com pena suspensa, pelo crime de abuso sexual de pessoa incapaz de resistência.

O caso deu-se em Novembro de 2016, quando dois funcionários de uma discoteca em Vila Nova de Gaia – o barman e o porteiro – violaram uma mulher de 26 anos, inconsciente, na casa de banho do estabelecimento. O acórdão referiu um "ambiente de sedução mútua" e que a "ilicitude não é elevada".

Agora, a unidade sindical do sector vem suportar a decisão: "Não é verdade que o tribunal tivesse considerado que o crime de abuso sexual de pessoa incapaz de resistência ocorreu num ambiente de sedução mútua; essa qualificação refere-se ao contexto que antecedeu a prática dos crimes e que foi tida como relevante para a determinação da pena", lê-se numa publicação da ASJP na sua página de Facebook.

Os juízes afirmam que "não é verdade que tivesse havido violação, que no sentido técnico-jurídico constitui um tipo de crime diferente, punível com pena mais grave". Um dos juízes que assina o acórdão é Manuel Soares, presidente da direcção da ASJP. A relatora do acórdão foi a desembargadora Maria Dolores da Silva e Sousa.

A nota refere ainda que "os tribunais não têm agendas políticas ou sociais nem decidem em função das expectativas ou para agradar a associações militantes de causas, sejam elas quais forem; a agenda dos tribunais é a aplicação das normas e princípios legais e a justiça do caso concreto".

Além disso, a ASJP lembra que os "pressupostos legais para suspender a execução das penas de prisão inferiores a 5 anos no crime em causa são exactamente os mesmos que se aplicam a todos os crimes".