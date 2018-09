Um dos homens condenados a quatro anos e meio de prisão com pena suspensa, pelo crime de abuso sexual de pessoa incapaz de resistência, tinha noção do estado da vítima no momento da violação e disso deu conta numa conversa telefónica. A escuta ao barman Marco Ferreira faz parte do acórdão do Tribunal da Relação do Porto, a que o Correio da Manhã teve acesso. O outro condenado é o porteiro da discoteca Vice Versa, em Gaia, Paulo Soares.

"Ela estava toda fod***. (…) Ela estava toda desmaiada no quarto de banho (…)", pode ler-se no documento, de acordo com o CM. O mesmo jornal revela que, segundo o Ministério Público, o barman ofereceu várias bebidas à vítima, que ficou num estado de "semiconsciência".

O caso deu-se em Novembro de 2016, quando os dois homens violaram uma mulher de 26 anos, inconsciente, na casa de banho do estabelecimento. O acórdão do TRP referiu um "ambiente de sedução mútua" e que a "ilicitude não é elevada" e manteve a pena. O crime em causa prevê uma pena de dois a dez anos, sendo que condenações até aos cinco anos podem ser suspensas. Aos juízes da Relação coube avaliar a manutenção da pena e não aferir a culpa dos réus.