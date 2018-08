O juiz Neto de Moura escondeu ser proprietário de um Audi Q5 para conseguir uma indemnização deduzida contra o agente da PSP que lhe apreendeu um outro automóvel, em Loures. Na justificação do pedido de compensação, o desembargador explicou que o Honda Civic apreendido "era o único veículo que tinha à data dos factos", em Julho de 2012, e que servia para se deslocar no seu dia-a-dia e levar as filhas à escola.Segundo o Jornal de Notícias, apesar da versão ter sido confirmada pela mulher de Neto de Moura, a procuradora Filomena Moura, foi desmentida por outra testemunha, que garantiu que o desembargador comprara um Audi Q5 em 2010 e que até "gozava com ele" por continuar a andar de Civic. Mais tarde, o tribunal juntou ao processo o comprovativo de que Neto de Moura era de facto proprietário de outro veículo, "que poderia usar nas suas deslocações diárias, quer em momento anterior, quer posterior ao da apreensão do Honda Civic".O processo contra o agente da PSP teve origem num episódio ocorrido em Julho de 2012, em Loures, quando quatro GNR interceptaram Neto de Moura a conduzir um Honda Civic sem chapas de matrícula. Estes elementos da Guarda Nacional Republicana passaram o caso ao agente da PSP, defendendo que os factos se passavam em área de influência desta força de segurança. O agente foi absolvido de falsificação de documento e abuso de poder e também do pedido de indemnização de 3772 euros, por danos patrimoniais e não patrimoniais, sustentado pela questão do veículo ser carro único.