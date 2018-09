Dados do Ministério da Justiça mostram que pena de prisão suspensa foi aplicada em mais de metade das condenações por quatro tipos de crimes sexuais.

Nos casos das 404 condenações por crimes sexuais, em Portugal, apenas 37% dos agressores foram condenados a penas de prisão efectiva e 5% a penas mais leves, como prisão substituída por multa ou trabalho comunitário.



Estes valores, que dizem respeito a crimes de violação, coacção sexual, abuso sexual de pessoa incapaz de resistência e abuso sexual de crianças foram avançados pelo Ministério da Justiça ao jornal Público.



Nos casos de violação consumada ou tentada a percentagem de prisão efectiva é mais alta (é aplicada em 60% dos casos) do que nos de abuso sexual a menores, consumados ou tentados (aqui a percentagem desce para os 29%). A violação, em Portugal é punível com penas de prisão efectiva entre três e dez anos



Dos 270 arguidos condenados por abuso sexual de crianças em 2016, 173 foram condenados a penas de prisão suspensas. A grande maioria destas penas implicava o cumprimento de determinadas regras ou que fosse seguido um plano de readaptação social.



Nos actos de coacção sexual - em que não se verifica actos de penetração - as condenações a prisão efectiva são tão residuais, que estão protegidas pelo segredo estatístico. Mas das 32 condenações por este crime em 2016, 23 foram penas de prisão suspensa. A coacção sexual é punível por lei com oito anos de cadeia.



Já nos casos de abuso sexual de pessoa incapaz de resistência, a percentagem de condenações a prisão efectiva fica nos 53% e a penas suspensas nos 47%.



Em declarações ao jornal Público, Isabel Ventura, que estudou a história de crimes de violação e o seu julgamento na legislação portuguesa desde a Idade Média, disse que não se surpreende com a frequência de penas suspensas. A investigadora acredita que parte da magistratura ainda desvaloriza os crimes sexuais e que tal acontece por motivos históricos. "Até 1982, se uma mulher virgem com pouca idade fosse violada e o agressor se casasse com ela o procedimento criminal cessava".