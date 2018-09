Conselho Superior de Magistratura não abre inquérito a juízes de acórdão polémico

O Conselho Superior de Magistratura não vai abrir um inquérito aos juízes do Tribunal da Relação do Porto que confirmaram a condenação de dois homens a quatro anos e meio de prisão com pena suspensa, pelo crime de abuso sexual de pessoa incapaz de resistência.

O caso deu-se em Novembro de 2016, quando dois funcionários de uma discoteca em Vila Nova de Gaia – o barman e o porteiro – violaram uma mulher de 26 anos, inconsciente, na casa de banho do estabelecimento. O acórdão referiu um "ambiente de sedução mútua" e que a "ilicitude não é elevada".