Dois funcionários de uma discoteca em Gaia violaram uma mulher de 26 anos, inconsciente, na casa de banho do estabelecimento. Foram condenados a quatro anos e meio de prisão pelo tribunal, que agora suspendeu a aplicação da pena.

Em Novembro de 2016, dois funcionários de uma discoteca em Vila Nova de Gaia – o barman e o porteiro – violaram uma mulher de 26 anos, inconsciente, na casa de banho do estabelecimento. Foram condenados a quatro anos e meio de prisão pelo tribunal, que agora suspendeu a aplicação da pena. "A culpa dos arguidos [embora nesta sede a culpa já não seja chamada ao caso] situa-se na mediania, ao fim de uma noite com muita bebida alcoólica, ambiente de sedução mútua, ocasionalidade (não premeditação), na prática dos factos. A ilicitude não é elevada. Não há danos físicos [ou são diminutos] nem violência [o abuso da inconsciência faz parte do tipo]", lê-se no acórdão.

Por não concordar com a suspensão da pena, o Ministério Público recorreu da sentença para o Tribunal da Relação do Porto. No entanto, o tribunal concordou com a primeira instância, considerando que uma pena efectiva não se justificava. De Fevereiro a Junho de 2017, os arguidos – de 25 e 39 anos – estiveram em prisão preventiva, passando para prisão domiciliária com pulseira electrónica até ao julgamento – onde foram condenados apenas "pela prática, em autoria material, de um crime de abuso sexual de pessoa incapaz de resistência", que implica uma pena de dois a dez anos de prisão.

Datado de Junho, o acórdão da Relação do Porto, assinado pelos juízes Maria Dolores da Silva e Sousa e Manuel Soares, revela que a jovem, "incapaz de resistência" por estar demasiado alcoolizada, foi submetida a relações sexuais "de cópula completa" por dois funcionários da discoteca Vice Versa, quando o estabelecimento se encontrava já encerrado. Os homens "apenas reconheceram ter mantido relações sexuais com a ofendida, negando o estado de inconsciência em que a mesma se encontrava. (...) Apenas se limitam a mostrar arrependimento em função das consequências que para si próprios os factos praticados podem acarretar; ou seja um arrependimento focado e centrado nas suas pessoas".

O MP, considerando que "ambos os arguidos desprezaram totalmente os mais elementares valores morais e jurídicos de respeito devido pela liberdade e autodeterminação sexual da ofendida, ao se aproveitarem do seu estado de inconsciência para com ela manterem relações sexuais de cópula", ressalva no recurso que após o crime, o barman não mostrava dúvidas sobre o "estado de inconsciência da ofendida". Em telefonemas interceptados na escuta ao seu telemóvel, disse: "(...) ela estava toda fodida (...)" e "(...) Não. Ela estava toda desmaiada no quarto de banho (...)."

No entanto, a falta de arrependimento referida pelo MP não foi aparentemente valorizada pelo tribunal de recurso. "Os arguidos não demonstraram qualquer arrependimento pela prática dos factos. Apenas reconheceram ter mantido relações sexuais com a ofendida, negando o estado de inconsciência em que a mesma se encontrava. (...) Apenas se limitam a mostrar arrependimento em função das consequências que para si próprios os factos praticados podem acarretar".

Antes pelo contrário, o acórdão da Relação do Porto refere que "os factos demonstram que os arguidos estão perfeitamente integrados, profissional, familiar e socialmente e dão-nos conta de, pelo menos, grande constrangimento dos arguidos perante a situação que criaram. Os arguidos não têm qualquer percurso criminal. A leitura dos factos espelha personalidades com escassíssimo pendor para a reincidência".