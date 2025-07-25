Seis urgências fechadas no sábado e no domingo

Esta sexta-feira estão encerradas quatro urgências de Ginecologia e Obstetrícia: Almada (Garcia de Orta), Setúbal, Vila Franca de Xira e Abrantes.

Seis urgências vão estar fechadas no sábado e outras seis no domingo, cinco de ginecologia e obstetrícia e uma de pediatria, segundo o Portal do Serviço Nacional de Saúde (SNS) consultado pela Lusa às 10:30 de sexta-feira.



As urgências de Obstetrícia e Ginecologia dos hospitais de Aveiro, Vila Franca de Xira, Setúbal e Leiria, a de Ginecologia das Caldas das Rainha vão estar encerradas no sábado, assim como a urgência pediátrica de Vila Franca de Xira.

No domingo estarão fechadas as urgências de Ginecologia e Obstetrícia do Barreiro, Vila Franca de Xira, Santarém, Aveiro e Leiria e a urgência de Pediatria de Vila Franca de Xira.

Hoje, estão encerradas quatro urgências de Ginecologia e Obstetrícia: Almada (Garcia de Orta), Setúbal, Vila Franca de Xira e Abrantes.

Quanto às urgências referenciadas, que apenas recebem casos encaminhados pelo Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) ou pela linha SNS 24, o portal indica que funcionarão neste regime no sábado e no domingo as de Pediatria do Hospital Doutor Fernando da Fonseca (Amadora-Sintra) durante a noite(00:00/08:00 e das 20:00 às 24:00) e do Hospital Beatriz Ângelo (Loures).

Também a funcionar neste regime estarão as urgências de Obstetrícia e Ginecologia do Hospital de Braga, do Amadora-Sintra, do S. Francisco Xavier (Lisboa, apenas no sábado), e de Setúbal (apenas domingo).

No dia de hoje, o portal indica que estão referenciadas as urgências de Pediatria do Amadora-Sintra no período 20:00/24:00 e as de Obstetrícia e Ginecologia de Braga e do S. Francisco Xavier.

As autoridades de saúde apelam à população para que, antes de se deslocar a uma urgência, contacte a Linha SNS24 (808 24 24 24) para receber orientação adequada.