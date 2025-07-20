SNS prevê sete urgências encerradas hoje

Seis urgências de Ginecologia e Obstetrícia e uma de Pediatria vão estar encerradas este domingo em Portugal continental.

Paulo Duarte/Jornal de Negócios

Segundo os dados consultados pela agência Lusa às 20:00 de sábado, no Hospital de Vila Franca de Xira (distrito de Lisboa) vão estar encerradas a urgência pediátrica e a urgência de Ginecologia e Obstetrícia.

No distrito de Setúbal, fica fechado o atendimento no serviço de urgência de Ginecologia e Obstetrícia nos hospitais Garcia de Horta (Almada) e São Bernardo (Setúbal).

Igualmente encerrados estarão os serviços de Ginecologia e Obstetrícia no Hospital Distrital de Santarém, no Hospital Infante Dom Pedro (Aveiro) e Hospital de Santo André (Leiria).

As autoridades de saúde apelam à população para que, antes de se deslocar a uma urgência, contacte a Linha SNS24 (808 24 24 24) para receber orientação adequada.

Na sexta-feira, o ministro da Presidência, António Leitão Amaro, disse que o plano de emergência para a saúde, apresentado há um ano, estava a ter resultados, referindo que há menos urgências fechadas do que em 2024.

"Há hoje menos urgências fechadas e mais urgências abertas" e no caso da Península de Setúbal, em Obstetrícia, "até ao momento, neste mês de julho não houve nenhum encerramento", afirmou o governante, na conferência de imprensa após o Conselho de Ministros.

Contudo, no dia 09 de julho, o Hospital do Barreiro (distrito de Setúbal) suspendeu o funcionamento do Serviço de Urgência de Obstetrícia e Bloco de Partos durante 10 dias e este fim de semana de 19 e 20 de julho a urgência de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital Garcia de Orta (Almada) vai estar encerrada.

No caso deste hospital em concreto, em Almada, o governo espera que as urgências estejam abertas "em permanência todos os dias do ano, 24 horas por dia" a partir de setembro.