Proteção Civil da Madeira sem registo de ocorrências após sismo da madrugada

O presidente da Proteção Civil da Madeir adiantou que o sismo não teve qualquer impacto na região autónoma.

O Serviço Regional de Proteção Civil da Madeira não registou qualquer ocorrência relacionada com o sismo de magnitude 5,8 na escala de Richter ocorrido hoje, com epicentro a 520 quilómetros a norte-noroeste da ilha do Porto Santo.

"No Comando Operacional de Operações de Socorro não foi registada qualquer chamada relacionada quer com alguém ter sentido, quer com consequências de um abalo desta natureza", disse à agência Lusa o presidente da instituição, Richard Marques.

O responsável adiantou que o sismo não teve qualquer impacto na região autónoma.

"Nos contactos habituais que foram feitos com todos os serviços municipais de proteção civil e (...) agentes de proteção civil, nomeadamente os corpos de bombeiros, não há registo em nenhum ponto da região de qualquer situação em que tenha sido sentido", esclareceu.

O sismo teve o epicentro a cerca de 520 quilómetros a norte-noroeste da ilha do Porto Santo e foi registado na Rede Sísmica do Continente às 02:29 de hoje, indicou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Em comunicado, o IPMA refere que o sismo não causou danos pessoais ou materiais e foi sentido com intensidade máxima II-III (escala de Mercalli modificada) na região da Madeira e ainda com menor intensidade nas regiões de Setúbal e Lisboa.

Segundo a escala de Richter, os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequenos (2,0-2,9), pequenos (3,0-3,9), ligeiros (4,0-4,9), moderados (5,0-5,9), fortes (6,0-6,9), grandes (7,0-7,9), importantes (8,0-8,9), excecionais (9,0-9,9) e extremos (quando superior a 10).

A escala de Mercalli Modificada mede os "graus de intensidade e respetiva descrição".

A intensidade máxima II da escala de Mercalli Modificada significa que o abalo pode ser "sentido pelas pessoas em repouso nos andares elevados de edifícios".

Com uma intensidade III, considerada fraca, o abalo é sentido dentro de casa e os objetos pendentes baloiçam, percecionando-se uma "vibração semelhante à provocada pela passagem de veículos pesados", revela o IPMA na sua página da Internet.

