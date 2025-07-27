Sete urgências do SNS estão hoje encerradas

No sábado, estiveram fechadas cinco urgências de ginecologia e obstetrícia.

Sete urgências de ginecologia e obstetrícia e de pediatria vão estar este domingo encerradas em Portugal continental, segundo com as escalas publicadas no portal do Serviço Nacional de Saúde (SNS).



Ricardo Almeida/Correio da Manhã

De acordo com os dados, consultados pela agência Lusa às 08:15 de hoje, está previsto o encerramento das urgências de ginecologia e obstetrícia dos hospitais do Barreiro (Setúbal), Vila Franca de Xira (Lisboa), Abrantes (Santarém), Distrital de Santarém, Santo André (Leiria) e Infante Dom Pedro (Aveiro).

O hospital de Vila Franca de Xira assinala ainda o encerramento do serviço de urgência pediátrica.

No sábado, estiveram fechadas cinco urgências de ginecologia e obstetrícia: Aveiro, Vila Franca de Xira, Setúbal, Leiria e Caldas das Rainha. A urgência pediátrica de Vila Franca de Xira também encerrou.

A urgência de ginecologia e obstetrícia do Hospital São Bernardo (Setúbal) está referenciada entre as 09:00 de hoje até à meia-noite, bem como a do Amadora-Sintra e a do Hospital de Braga, das 00:00 às 24:00.

Também a urgência pediátrica dos hospitais Amadora-Sintra, das 00:00 às 08:00 e das 20:00 à meia-noite, e Beatriz Ângelo (Loures), das 00:00 à meia-noite, se encontram referenciadas.

As urgências referenciadas dizem respeito a casos encaminhados pelo Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) ou pela linha SNS 24.

As autoridades de saúde apelam à população para que, antes de se deslocar a uma urgência, contactar a Linha SNS24 (808 24 24 24) para receber orientação adequada.