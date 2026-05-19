Seguro faz referência aos jornalistas mortos por Israel e elogia vozes que "estremecem a indiferença"

O Presidente da República citou dados do Comité para a Proteção dos Jornalistas, durante a cerimónia de entrega do Prémio Norte-Sul do Conselho da Europa.

O Presidente da República elogiou esta terça-feira as "vozes que se agigantam e estremecem a indiferença", enquanto há "países e líderes políticos apostados na tragédia", num discurso em que fez referência aos jornalistas mortos pelas forças de Israel.



Sarra Grira recebe, em nome do jornalista palestiniano Rami Abou Jamous, o Prémio Norte‑Sul do Conselho da Europa, entregue pelo Presidente de Portugal. ANTÓNIO COTRIM/LUSA

António José Seguro discursava na Assembleia da República, na cerimónia de entrega do Prémio Norte-Sul do Conselho da Europa 2025, que distinguiu o islandês Bragi Guðbrandsson, defensor dos direitos da criança, e o jornalista palestiniano Rami Abou Jamous, repórter de guerra. "É com um prazer dorido que me pronuncio sobre a entrega do Prémio Norte-Sul a Bragi Guðbrandsson e Rami Abou Jamous. Este sentimento estranho deriva, de certa forma, da contradição brutal dos tempos que correm", declarou o chefe de Estado.

Enquanto, por um lado, há "países e líderes políticos apostados na tragédia, a propagar o desprezo pelos direitos humanos" e a negar "uma civilização assente no humanismo", há, por outro lado, "vozes que se agigantam e estremecem a indiferença", apontou. "Vozes que nos chamam de volta à essência da nossa condição humana, vozes que cuidam. Premiar este alerta ou este grito é, sem dúvida, mais do que um prazer. É um dever e, ao mesmo tempo, um agradecimento", acrescentou.

Ao falar do premiado Rami Abou Jamous, o Presidente da República citou dados do Comité para a Proteção dos Jornalistas segundo os quais, "no ano passado, dos 129 jornalistas que perderam a vida em todo o mundo enquanto exerciam o seu trabalho, quase metade foram mortos em Gaza". "Segundo a mesma organização, e cito, as Forças de Defesa de Israel foi a entidade governamental que matou mais jornalistas desde que o Comité começou a documentar os casos em 1992", referiu.

O chefe de Estado assinalou que, "já este ano, 16 dos 27 jornalistas mortos foram vítimas de ataques, segundo a organização não-governamental Campanha Emblema de Imprensa" e que "a maioria das mortes ocorreu no Médio Oriente, sobretudo no Líbano e em Gaza".

Sobre Bragi Guðbrandsson, mencionou que o júri do Prémio Norte-Sul reconheceu que "as suas contribuições reforçaram respostas judiciais multidisciplinares e adaptadas às crianças face à violência e aos abusos sexuais, ao mesmo tempo ajudando a moldar as normas internacionais da proteção infantil através do seu trabalho com o Conselho da Europa e as Nações Unidas". António José Seguro leu também excertos do "Diário de bordo de Gaza" de Rami Abou Jamous sobre a tentativa de criar "um imaginário protetor para o seu filho de três anos", Walid.

Depois, sintetizou deste modo "a realidade mortal" do jornalista palestiniano: "Modo de vida: fugir das bombas; objetivo de vida: sobreviver com a família; estilo de vida: cada dia é um sobressalto; emoção de vida: desespero; espírito de vida: injustiça; testemunho de vida: mortes; partilha de vida: ser ouvido, gritar à consciência da humanidade".

O chefe de Estado afirmou que "Rami Abou Jamous e muitos camaradas de profissão não baixam a voz" e procuram "relatar uma realidade distorcida pelas armas e pela propaganda", dando "notícia da barbárie, da tragédia humana", enquanto outros "no conforto veem as imagens da guerra e já não as sentem". No fim da sua intervenção, António José Seguro considerou que o Conselho da Europa e o Centro Norte-Sul podem ser "uma força motriz capaz de estancar a deriva autocrática que se faz sentir, mesmo em regimes que se dizem democráticos".

"E é por isso que a atribuição deste prémio tem um duplo sentido e que me permite regressar ao início da minha intervenção. Distinguir as vozes que se agigantam e estremecem a indiferença mundial, as vozes que nos recordam a nossa condição humana, as vozes que cuidam dos mais frágeis e se insurgem contra a violência, distinguir estas vozes é premiar quem o faz, é premiar o sujeito, a ação e também o verbo amar", reforçou.

"Aos dois premiados, os meus sinceros parabéns e o voto de que nos voltemos a encontrar cumprindo o sonho: amanhã vai ser melhor", concluiu António José Seguro.

O Conselho de Europa é uma organização internacional de promoção dos direitos humanos, fundada em 05 de maio de 1949, com 47 Estados-membros, incluindo todos os países da União Europeia. O Prémio Norte-Sul distingue anualmente duas personalidades ou organizações, pelo seu compromisso com os direitos humanos, a democracia e o Estado de direito.