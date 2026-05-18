Já ninguém dança. Dançar tornou-se insustentável

A digitalização das nossas vidas e a sua transposição permanente para a web afastaram-nos do essencial.

Raramente pensamos sobre o privilégio de poder pensar e dizer o que pensamos. A internet democratizou esse acesso ao espaço público e à palavra, dando voz a qualquer um de nós. Contudo, como quase tudo no digital, isso não é necessariamente bom. Nem necessariamente mau.

A internet cansa.

A digitalização das nossas vidas e a sua transposição permanente para a web afastaram-nos do essencial. Falei recentemente de agricultura num espaço no qual escrevo quase sempre sobre tecnologia. Não foi por acaso. A palavra tecnologia vem do grego tékhne, ofício, habilidade, técnica, e de logos, estudo. Tecnologia é, no fundo, aplicação do conhecimento para resolver problemas.

A questão é outra: porque continuamos a criar tecnologia que amplifica os problemas anteriores ou cria novos problemas para resolver?

Foi por isso que falei de agricultura, como poderia falar de qualquer coisa que nos ajude a recuperar consciência ou presença. Não numa lógica simplista de que antigamente é que era bom. Contudo, existe, no passado, qualquer coisa que ultrapassa a nostalgia vendida pelas tendências retro. Havia menos controlo. E, mesmo quando éramos manipulados, existia sofisticação no processo. Hoje, o mecanismo está à vista de todos e, ainda assim, ninguém parece conseguir vê-lo.

Escrevi também sobre o fim da encriptação de mensagens na Meta Platforms, sobretudo no Instagram. Se, por um lado, isso dificulta a ocultação de atividades ilegais, por outro, expõe volumes gigantescos de informação privada. Conversas, fotografias, conteúdos partilhados entre amigos. E mesmo sabendo que as plataformas conseguem aceder a quase tudo o que existe nos nossos dispositivos, desvalorizamos completamente essa ideia.

O que significa privacidade hoje?

Muito pouco.

Andamos na rua e somos identificados. A justificação é sempre a mesma, segurança. Mas, ao mesmo tempo, governos, empresas e autoridades passam a conseguir mapear com mais detalhe quem somos, onde estamos e o que fazemos. O modelo panóptico deixou de ser teoria para passar a ser a infraestrutura invisível da vida contemporânea.

A vigilância permanente está a alterar profundamente o comportamento humano porque estamos constantemente a ser observados. Redes sociais digitais expõem o melhor e o pior das nossas vidas. Plataformas de partilha de imagens íntimas limitam liberdade e confiança. Sistemas de reconhecimento facial identificam milhões de pessoas por dia apenas por circularem no espaço público.

O que muda, quando tudo mudou?

O discurso de Connor Leahy, investigador na área da inteligência artificial, na Nexus Conference 2025, tornou-se particularmente relevante precisamente por isto. Ao falar sobre vigilância excessiva, dá um exemplo aparentemente banal, mas revelador: os jovens deixaram de dançar.

“Vão a clubes e não dançam. Porquê? Porque estão a ser filmados.” A frase parece exagerada até pensarmos nela seriamente.

Se tens 18 anos e vais a uma discoteca, és filmado. Se falhas socialmente, és filmado. Se fazes figura ridícula, alguém publica. Tudo pode transformar-se em conteúdo. Tudo pode circular. Tudo pode permanecer. E isso altera comportamento.

Mas Connor Leahy vai mais longe quando fala sobre aplicações de encontros e algoritmos, explicando que os algoritmos não são desenhados para que alguém encontre o amor da sua vida, antes para maximizar permanência, retenção e retorno à aplicação. No fundo, entregámos as nossas normas relacionais, a forma como nos aproximamos uns dos outros e até a nossa intimidade a empresas tecnológicas que optimizam relações humanas segundo lógica publicitária. A conversa é sempre a mesma. Tudo se resume à atenção, retenção e dinheiro. Alguém ganha com isso. E, seguramente, não somos nós.

Nem os miúdos, que já não dançam. Ou os pais dos miúdos, que se esqueceram de como era dançar.