New York Times processa Departamento de Defesa por restrições a jornalistas

O processo é outra peça no que se tornou uma tensão em crescendo entre a comunicação social e o governo de Donald Trump, que tem ganho visibilidade no espaço público e nos tribunais.

O New York Times processou o Departamento da Defesa na segunda-feira pela segunda vez em cinco meses, argumentando que a imposição de acompanhamento aos jornalistas enquanto estiverem no Pentágono viola a Primeira Emenda.



O New York Times processa o Departamento de Defesa por restrições a jornalistas AP Photo/Mark Schiefelbein, File

A imposição de acompanhamento é "uma tentativa inconstitucional do Pentágono para prevenir relatos independentes de assuntos militares", disse um porta-voz do jornal, Charlie Stadtlander, em correio eletrónico à Associated Press.

"Como temos dito: os (norte-)americanos merecem a visibilidade sobre a forma como o seu governo é gerido e as ações que os militares estão a fazer em seu nome e com os seus dólares".

Na rede social X, o porta-voz do Departamento, Sean Parnell, considerou a iniciativa do jornal "nada mais do que uma tentativa de remover as barreiras que visam impedir que tenham acesso a informação classificada".

O processo é outra peça no que se tornou uma tensão em crescendo entre a comunicação social e o governo de Donald Trump, que tem ganho visibilidade no espaço público e nos tribunais.

O jornal adiantou que preencheu uma queixa adicional, depois de outra, apresentada em dezembro, sobre as novas regras impostas pelo secretário da Defesa, Pete Hegseth, para contestar diretrizes internas "que o Pentágono apressadamente definiu depois de um juiz federal ter decidido a favor da publicação".

A nova política inclui a obrigatoriedade de os jornalistas serem escoltados durante todo o tempo que permanecerem no Pentágono.