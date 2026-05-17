O Erro do Cid

É este tipo de moralidade que contestou a participação de Israel na Eurovisão e apelou à humilhação com a pontuação zero. A sua voz não teve eco nenhum. Noam Bettan ficou em segundo lugar e em primeiro a cantora búlgara, que apoiou Israel. Portugal deu pontuação máxima a Israel. Embrulha. É um bofetão para aqueles que se julgam proprietários da razão.

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Quando se representa um país também se representa uma ideia democrática e cultural desse próprio país. A frase é da autoria de José Cid. Do conhecido Zé Cid. O José da Rosa que te dei. A pérola saiu-lhe numa entrevista à SIC Notícias a propósito da sua oposição à participação de Israel na Eurovisão. Uma entrevista ponto e vírgula, sem contraditório e com perguntas obedecidas. A filosofia de José Cid é praticada apenas de forma virtual. Na vida real, a conversa é diferente. Então, Cid, um monárquico convicto, nunca devia ter contado um do ré mi em festivais. Sim, sim. Desde outubro de 1910, o rei apenas reina no bolo.

A incoerência, como Constantino, o brando, vem de longe.

Corria o ano de 1968 e José Cid corria para representar Portugal na Eurovisão. A corrida parou no terceiro lugar. A canção Balada para D. Inês, interpretada com o quarteto 1111, não foi a escolhida e o cantor viu Londres na praça.

No ano e no mês do V Grande Prémio TV da Canção Portuguesa (Festival da Canção) a Guerra Colonial portuguesa intensificava-se com operações militares activas em várias frentes. Março. A guerra, aberta desde fevereiro de 1961, continuava a ser uma das principais frentes de desgaste militar e político do Estado Novo, que mobilizou a grande maioria da juventude masculina portuguesa.

Estima-se que cerca de 8.000 a 10.500 militares portugueses tenham morrido entre 1961 e 1974. Angola, Moçambique e Guiné-Bissau foram cemitérios de sangue, numa guerra inconcebível, com mais de 20.000 soldados a sofrerem deficiências permanentes e traumas. Até hoje.

O protesto de José Cid não se ouviu. Talvez concordasse com a desgraça. Ou nem se importasse. Quiçá por ser a sua estreia no festival não haveria metralhadora que ultrapassasse esse momento. Esteve nos estúdios da RTP e cantou a música cuja letra retrata a trágica história entre Inês de Castro e D. Pedro que culminou no cruel assassinato ordenado pelo Rei D. Afonso IV. Pois. O amor é menos bonito ao piano. José Cid não viu injustiça nos jovens mortos em África por culpa de uma desvairada política guiada pelo governo ditatorial. Na tortura da PIDE, na mentalidade pidesca. Seguindo o raciocínio de José Cid, se ganhasse o concurso o próprio representaria Salazar e o recém-chegado ao governo Marcelo Caetano, um séquito responsável por tantas mães sem filhos e filhos sem pais. Faria, ou fez, José Cid de embaixador da repressão e da falta de liberdade, da PIDE, pobreza e atraso económico, emigração massiva, guerra colonial, isolamento internacional, mortalidade infantil.

É este tipo de moralidade que contestou a participação de Israel na Eurovisão e apelou à humilhação com a pontuação zero. A sua voz não teve eco nenhum. Noam Bettan ficou em segundo lugar e em primeiro a cantora búlgara, que apoiou Israel. Portugal deu pontuação máxima a Israel. Embrulha. É um bofetão para aqueles que se julgam proprietários da razão.

Aproveite o refrão da sua cantiga, que um dia ficou em 7º lugar na Eurovisão, e vá de férias prolongadas, Addio, adieu, aufwiedersehen, goodbye.