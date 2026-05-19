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INDEMNIZAÇÕES. PELO MENOS 200 MIL EUROS PEDIDOS

SNS. Chegou a fatura dos despedimentos dos administradores hospitalares

Rita Rato Nunes
Rita Rato Nunes 07:00

A ministra da Saúde exonerou oito conselhos de administração de hospitais antes do fim dos seus mandatos, o que abriu a porta a vários processos de indemnização. Pelo menos 12 gestores fizeram o pedido de compensação, dois já foram para tribunal.

Faltavam umas horas para concluir o primeiro ano de mandato como presidente do conselho de administração da Unidade Local de Saúde (ULS) do Algarve quando João Ferreira recebeu, a 30 de outubro de 2024, um email da Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde (SNS) a demiti-lo. Sem uma justificação, deixaram-no a lidar com tecnicidades: só os administradores exonerados que cumpram 12 meses de mandato têm direito a uma indemnização, estabelece o Estatuto do Gestor Público. A João Ferreira faltava trabalhar mais umas horas para atingir esta meta.

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